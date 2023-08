Luciano Sánchez habló tras el planchazo de Marcelo: qué le dijo el brasileño y la charla íntima con Milito

La lesión de Luciano Sánchez impactó al mundo del fútbol. Y tomó aún más trascendencia porque el verdugo involuntario fue el brasileño Marcelo, que a instancias del VAR se fue expulsado y realmente conmovido por el grave planchazo que le propinó a su colega y derivó en su rotura de rodilla. Luego de haber pasado la noche en un hospital, el futbolista de Argentinos Juniors (empató 1-1 con Fluminense por la ida de los octavos de final de la Libertadores) habló por primera vez con la prensa.

“Fue un mal momento al principio nomás. Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Pasé la noche tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora iré a casa a esperar que se deshinche, me haré algunos estudios más y determinaremos cuándo me opero”, fue lo primero que respondió ante los micrófonos Sánchez, llamativamente sereno pese al triste episodio.

Respecto al contacto post partido que tuvo con Marcelo, que quedó en shock al ver tirado a su rival, reveló: “Tengo un montón de mensajes. Él me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. ¿Si me dijo que me va a mandar alguna cosita del Real Madrid? Vamos a ver, vamos a ver (se ríe). Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal, me contaron que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran cómo es como persona, yo lo admiro como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber, no tengo nada que reprocharle, que se quede tranquilo. Se lo dije y se lo digo ahora también públicamente”.

La escalofriante lesión de Luciano Sánchez que le produjo Marcelo en el duelo entre Argentinos y Fluminense

A través de sus redes sociales, Marcelo Vieira había publicado luego del match: “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!”.

Otro de los que se comunicó de forma inmediata con Sánchez fue su entrenador, Gabriel Milito, quien sabe lo que es pasar por rehabilitaciones de rodilla por su época como jugador. “Dentro de todos los mensajes que pude responder, me dijo que quería dedicarme la clasificación la semana que viene en el Maracaná. Estaba muy dolido, pero está motivado porque me van a usar también para ir con todo por la clasificación”, contó. Y añadió: “Tengo un montón de mensajes. Le quiero agradecer a toda la gente que me escribió, se preocuparon un montón. Ocupé la batería del teléfono para hablar con mi familia. Ya le contestaré al resto de la gente. Gente del Bicho, de Fluminense y de todo el mundo se solidarizó con esto”.

En una clara muestra de compañerismo, Sánchez expresó: “Fue una jugada desafortunada y me tocó pasarla a mí, pero prefiero pasarla yo antes que un compañero. El tema es así, ahora hay que afrontarlo de la mejor manera. Paso a paso para lo que venga”. Sobre la extensa recuperación que le espera, reflexionó: “Es tiempo nomás, tener paciencia. Ya me ha pasado con otras lesiones que no fueron de rodilla. Cuando me quiera acordar, ya estaré en la cancha de nuevo. Que haya venido (Miguel Torrén, el capitán) en nombre de todo el grupo es una cosa linda que te da fuerzas para seguir en un momento que no es fácil”.

Desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors informaron en un parte médico oficial: “Luciano Sánchez fue dado de alta en el Sanatorio Finochietto, con luxación de rodilla izquierda. La operación se realizará de manera programada dentro de las próximas 3 semanas. Muchas gracias por los buenos deseos y por su preocupación. ¡Fuerza, Cheche!”.

