Facundo Díaz Acosta, de entrenarse con un colchón en pandemia y entrar gracias a un Wild Card a ganar el Argentina Open: “No caigo”

La palabra de Díaz Acosta tras ganar el Argentina Open

Facundo Díaz Acosta, N° 87 del ranking a principios de semana, encaró con la mayor humildad el Argentina Open. Para disputarlo, recibió un Wild Card. Y en el ATP 250 en el que llegaron como favoritos Carlos Alcaraz, Fran Cerúndolo, Cameron Norrie o Stan Wawrinka, terminó convirtiéndose en el gran vencedor, tras superar por 6-3 y 6-4 al chileno Nicolás Jarry en la final, para lograr su primer título en el circuito, tras una semana perfecta, en la que no cedió sets. Además, se acomodará en el escalón 59 del listado.

Evidentemente, el escenario motiva a Díaz Acosta, de 23 años. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el zurdo consiguió en 2018 cautivar al público nacional cuando consiguió ganar la medalla de plata en los duelos individuales de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, y también la dorada en dobles junto al también argentino Sebastián Báez.

“No sé qué decir, la verdad. Estoy muy contento, muchas gracias a todos los que pudieron venir hoy. Es un clima increíble, jugar en casa es espectacular. Ganar mi primer torneo con mi familia y amigos alentando es increíble. No caigo todavía”, fueron sus primeras palabras tras el hito.

“Jugué muy bien, sí. En algunos partidos zafé un poquito, tuve el premio de bancármela y seguir enfocado. Y gracias a eso hoy me llevo el mate. Ojalá que siga saliendo todas las semanas, ahora a festejar un poquito y mañana me voy para Río de Janeiro porque esto sigue”, continuó quien dejó en el camino a Federico Coria, Dusan Lajovic, Francisco Cerúndolo y Daniel Altmaier.

“Ahora me cambia todo, tendré que sentarme y pensar ver cómo sigo. Tenía pensado jugar algunos torneos, y ahora con todo esto voy a tener que modificar un poquito para bien, es un problema lindo”, aceptó, ante el panorama auspicioso que se le abre.

El oriundo de vicente López es un luchador. Viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, por lo que estará en los próximos Juegos Olímpicos. Y, en pandemia, se las ingenió para no dejar de entrenarse en la etapa de confinamiento más estricto. “Estaban complicados los permisos para determinados jugadores, no me metieron en la lista y sigo encerrado hace 5 meses como la mayoría. Me puse un colchón, conseguí que me lo mandaran y lo puse en el patio para jugar”, contó en su momento. También realizaba la parte de acondicionamiento físico en el mismo espacio. Nunca bajó los brazos. Y hoy vive su instante de gloria.

Así se entrenó en plena pandemia

“Vengo soñando hace mucho tiempo este momento. Trabajamos mucho con el equipo -su entrenador es Mariano Monachesi- y con la familia bancando atrás. Que sea acá en Argentina es un espectáculo. Me apoyaron mucho en la semana”, se expresó en la premiación.

Y luego agradeció a la organización, con Martín Jaite a la cabeza, por la invitación, a la que le sacó el máximo jugo. “Me diste la posibilidad de jugar este torneo. En un punto, devolverte un poquito esto la verdad que me pone muy contento. Ojalá no necesite más el wild card y robarte ese lugar, y se lo demos a otro”, concluyó, exultante.