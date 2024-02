6 frases de Demichelis tras la victoria de River sobre Riestra: del ida y vuelta con una periodista a los regresos de Echeverri y Solari

Luego de la demostración de River Plate en la goleada 3-0 ante Deportivo Riestra, el entrenador Martín Demichelis analizó la gran victoria del equipo en una de sus mejores actuaciones bajo sus órdenes y ratificó el momento positivo que está atravesando. El duelo se disputó este domingo en el Estadio Guillermo Laza y dejó equipo millonario como líder la Zona A de la Copa de la Liga.

“Hicimos una muy buena primera parte. En el segundo tiempo no fuimos tan dominantes como en el primero, pero vinimos a ganar y ganamos. Con la valla otra vez en cero, y sobre todo con todos los jugadores en buen estado de salud que es lo más importante, así que nos vamos muy contentos”, arrancó el entrenador de 43 años en la conferencia de prensa una vez que finalizó el encuentro. Y añadió al respecto: “Sobre todo también por el calor y porque vamos a volver a jugar de visitante en pocos días en Tucumán”.

Micho tuvo un inesperado ida y vuelta con una periodista por una opinión en la que no estuvo de acuerdo. “Para mí Colidio no tuvo un buen partido. En otra ocasión te hubiera hecho enojar...”, deslizó. El técnico no dudó en interrumpir la opinión y dar su veredicto final: “Tremendo despliegue. La cancha no estaba para que los chicos que tienen que definir tengan que controlar. A Miguel le pasó y estuvo errático. A Facundo le pasó lo mismo, esos son los que tienen que convivir con las más feas. Él es extremadamente importante para nosotros”.

* El entrenador detalló qué va a hacer con los que regresan del Preolímpico Sub 23

Además, detalló en el momento que sacó a su defensor central por una confusión desde el banco de suplentes. “Dejame contarte que hoy desde el banco, y con la mirada en diagonal, estaba 100% convencido de que a González Pirez le habían sacado amarilla. Todo el cuerpo técnico vio lo mismo. Después él me dijo que no tenía tarjeta. Mala mía, lo reconozco. Estaba cuidando a todos lo que tenían amarilla y cuando vi que le habían sacado a Leandro decidí sacarlo. Estaba convencido, ja”, detalló con una sonrisa.

Con el Superclásico cada vez más cerca, Demichelis sabe que tener un plantel amplio es fundamental para seguir compitiendo en todos los frentes antes del arranque de la Copa Libertadores y actualizó qué va a hacer con los que regresan del Preolímpico como Pablo Solari y Claudio Echeverri. “El viaje desde Venezuela es largo y cansador. Veremos cómo llegan para decidir si los integramos en Tucumán o no. Seguramente quieran incorporarse rápido como hizo Seba Boselli, a quien le estoy agradecido porque no tuvo ningún día de vacaciones. Trataremos de cuidarlos más allá de que también los necesitamos”, explicó.

En la misma línea, afirmó que Milton Casco sería parte de la nómina que va a visitar al Decano además de descartar a Simón, Kranevitter y Lanzini: “Sus retornos no están lejanos, pero todavía les falta un poco más”. La próxima jornada para el cuadro de Núñez será el miércoles 14 de febrero frente a Atlético Tucumán desde las 21.30 en el Monumental José Fierro.