Cuti Romero cometió un error en tiempo de descuento, Everton lo empató y un rival se burló en su cara

La personalidad de Cristian Romero dentro del campo de juego suele traerle distintas confrontaciones con futbolistas rivales en cada fecha de la Premier League. El defensor central argentino venía de tener un polémico cruce con Neal Maupay en la victoria frente al Brentford y nuevamente quedó en el centro de las miradas en el agónico empate 2-2 con el Everton en el Goodison Park. El Cuti fue protagonista en la igualdad de los Toffees sobre la hora y un jugador del cuadro azul se le plantó adelante para gritarle el gol.

Corría el minuto 93 de partido y el conjunto local consiguió una pelota parada a favor desde el sector izquierdo de la cancha, cuando todavía restaban cinco minutos de los ocho adicionados. Las pelotas paradas fueron una tortura para los Spurs a lo largo del duelo y una vez más sufrió la inseguridad del arquero Guglielmo Vicario a descolgar cualquier balón que caiga sobre su área. Jack Harrison sacó un venenoso centro, Romero peinó molestado por Seamus Coleman y Jarrad Branthwaite apareció en el segundo palo para darle el empujón final.

El histórico lateral del Everton celebró el tanto poniéndose de frente al cordobés y le dedicó algunas palabras al argentino, que lució la cinta de capitán de los Spurs. El Cuti, decepcionado por su accionar tan cerca del final, ni reaccionó e incluso hizo un gesto con sus manos para mostrar el lamento al no poder despejar la pelota. El VAR entró para chequear un posible fuera de juego del irlandés pero finalmente llegó a la conclusión de que estaba completamente habilitado y el árbitro Michael Oliver convalidó el gol para cerrar el 2-2 que aguantó hasta el cierre del partido.

“La gente dice que soy desagradable. En realidad, es sólo mi estilo de juego. Es mi forma de actuar y ya está. Pero siento un gran respeto por todos los rivales a los que me enfrento cada semana. Puede que durante un partido nos peleemos, pero eso se olvida cuando salimos del campo. No me siento invencible. Sólo soy alguien que quiere mejorar cada día y respeto a todos los jugadores y equipos del mundo”, había declarado el Cuti en charla con el diario británico SunSports en la previa del encuentro.

Jarrad Branthwaite cabeceó a centímetros del arco del Tottenham para poner el 2-2 final (Foto: Reuters) Action Images via Reuters

El enfrentamiento arrancó con emociones desde temprano gracias a la apertura del marcador de Richarlison a los 3 minutos de juego luego de una impecable volea tras el desborde del italiano Destiny Udogie. A los 30′, el Everton apostó a las pelotas paradas y en cada tiro de esquina que tuvo el cuadro local, llovieron centros cerrados para molestar al guardameta que venía de tener una floja respuesta frente al Manchester City en la FA Cup. Una mala respuesta del ex Empoli dejó la pelota viva y Jack Harrison empujó a arco vacío.

Antes del descanso, otra jugada colectiva de los Spurs por la izquierda culminó en los pies de James Maddison y, con un sutil toque hacia el brasileño, sacó un alto remate para marcar un doblete frente a su equipo anterior. El surgido en América-MG se tapó la cara para no gritar el gol y le pidió disculpas a la parcialidad presente en el Goodison Park en muestra de respeto al club que representó entre 2018 y 2022. Cuando parecía que los dirigidos por Angelos Postecoglou se iban a llevar los tres puntos, el error del Cuti desembocó en el 2-2 final.

Con este resultado el Tottenham escaló a las 44 unidades y se mantiene en la cuarta posición de la Premier League. Aunque todavía sigue en zona de Champions League, tiene un punto debajo al Aston Villa de Emiliano Martínez que este sábado visitará al Sheffield United.

EL RESUMEN DE EVERTON 2-2 TOTTENHAM POR LA PREMIER LEAGUE