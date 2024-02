Nació en Qatar, creció en Reconquista y firmó con Chaco For Ever: Shamel, el hijo de Gabriel Batistuta que jugará en la Primera Nacional

El hijo del histórico goleador de la selección argentina es delantero, tiene 20 años y tendrá su primera experiencia como futbolista profesional en el ascenso

La Primera Nacional abre su nueva temporada con 38 equipos que sueñan con ganarse uno de los dos ascensos a la Liga Profesional. Uno de los clubes que se ilusiona es Chaco For Ever, que sumó 22 refuerzos. Una de las caras nuevas del equipo norteño es Shamel Batistuta, de 20 años e hijo del histórico goleador de la selección argentina y Fiorentina, entre otros.

El joven delantero se sumó al plantel profesional luego de haber estado entrenando con el equipo bajo un período de prueba. El cuerpo técnico que encabeza Diego Osella dio el visto bueno y Shamel ya forma parte del conjunto chaqueño, que debutará el domingo 4 de febrero en Salta frente a Gimnasia y Tiro por la Zona B.

El joven Batistuta juega como delantero y lucirá el dorsal número 9, como lo hizo su papá Gabriel durante su exitosa trayectoria. Shamel firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2024, estuvo en la presentación de la nueva camiseta del cuadro albinegro y expresó sus sensaciones ante medios locales: “El recibimiento de la gente fue increíble. Estuve al borde de la emoción cuando empezaron a cantar y la verdad que estoy muy feliz. No esperaba este recibimiento y me sorprendió para bien. Te enciende una llama adentro y te da ganas de demostrar que querés dejar todo adentro de la cancha. Quiero darlo todo, ayudar desde donde se pueda y darle a la gente los goles que se merecen”.

El año pasado, Shamel integró el plantel del Reconquista Club de Fútbol, conjunto correspondiente a la Liga Reconquistense de Fútbol, en Santa Fe. De dicha ciudad es oriundo su padre. El Mini Bati, como lo apodan en Chaco, tiene un look parecido al que Gabriel usó en gran parte de su carrera, con su pelo largo al viento, sostenida por una vincha. Con una melena rubia y por lo que se pudo ver en un video que el joven publicó en su cuenta de Instagram, sabe dónde posicionarse para poder recibir y convertir: primero siguió la jugada y picó hacia el área, recibió solo y tras parar la pelota definió de derecha, como innumerables veces hizo su padre.

Anteriormente, Shamel fue parte de clubes como Ferrocarril Oeste, Argentino de Rosario y también se desempeñó en la Reserva de Libertad de Paraguay. Sus primeros pasos los dio en las formativas de Newells Old Boys. Su llegada a Chaco For Ever será su primera experiencia como futbolista profesional.

“Nací en Qatar, lejos de Argentina, y después nos mudamos a Reconquista en donde encontramos la paz que mi papá quería”, sostuvo Shamel en una nota con ESPN. Cuando vino al mundo, su padre jugaba en el Al-Arabi, donde terminó su carrera como profesional en 2005, a los 36 años. “Soy de estar mucho tiempo mirando goles de él y obviamente quisiera patear como él, pero para eso se necesita práctica. ¿Qué heredé? Los ojos verdes de él nada más (risas)”, contó y luego añadió: “Lo llevo con calma. Me acostumbré en Reconquista, ya es algo normal. Es lo que me tocó y no diría que me pesa”.

Chaco For Ever, que estuvo en la élite del fútbol argentino entre 1989 y 1991, integra la Zona B de la Primera Nacional en la cual peleará con equipos de la talla de Colón de Santa Fe, Aldosivi, Almirante Brown, Atlético de Rafaela, Almagro, Atlanta y Nueva Chicago, entre otros. Como en la temporada pasada, al cabo de 38 fechas el primer equipo de cada zona jugará una final por el ascenso directo a Primera División y del segundo al octavo puesto de cada grupo se clasificarán el reducido por el segundo cupo a la Liga Profesional.