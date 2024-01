Un estudiante de 20 años salió campeón de un torneo de golf del PGA, pero no le permitieron cobrar el millonario premio

El momento en el que Dunlap gana el torneo

Nick Dunlap, un golfista de 20 años y estudiante de segundo año en la Universidad de Alabama, se alzó con la victoria en el prestigioso torneo American Express, desarrollado en el campo de golf PGA West en La Quinta, California. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Dunlap finalizó su participación con un asombroso 29 bajo par, superando por un solo golpe al golfista profesional sudafricano Christiaan Bezuidenhout, quien se quedó con el segundo lugar con un -28 bajo par.

Bezuidenhout firmó un -7 el domingo, incluyendo 5 birdies y 1 eagle, no obstante, no fue suficiente para alcanzar a Dunlap cuya actuación del sábado fue crucial, al lograr un -12 gracias a 10 birdies y un eagle. A pesar de que el domingo no fue su mejor día, con un resultado de -2, cuatro birdies y un doble bogey, su rendimiento previo le aseguró el campeonato.

El joven estudiante, debido a su estatus de amateur, no pudo reclamar el premio económico de 1.512.000 dólares que acompañaba al título. Esta suma, en cambio, pasó a manos del segundo clasificado. Asimismo, los tres jugadores que compartieron el tercer puesto se beneficiaron de un ajuste en la distribución de premios, cobrando como si hubiesen empatado en la segunda posición.

El triunfo de Dunlap fue recibido con gran entusiasmo y sorpresa, dada su juventud y condición de amateur. “He aprendido mucho hoy y estoy muy agradecido de estar aquí”, expresó en una entrevista para la página oficial del PGA Tour. “Ver a algunas de las personas apoyándome fue realmente especial. No pude optar al cheque, pero fue un privilegio estar aquí y recibir el apoyo de tanto público. Poder demostrar que el golf amateur también es realmente bueno es algo único. Pero reconozco que aún estoy en shock. Nunca había visto tanta cámara y tanto periodista en un green”, añadió.

La hazaña de Dunlap ha llamado la atención incluso de figuras emblemáticas del golf, como Jon Rahm, quien actualmente ocupa el tercer puesto en el ranking mundial. El español felicitó al joven a través de la red social y predijo “un gran futuro para este talento”.

Con este logro, Dunlap se convirtió en el primer golfista amateur en ganar un evento del PGA Tour desde que Phil Mickelson se impuso en el Tucson Open en 1991. Además, se estableció como el aficionado más joven en obtener una victoria en el Tour desde 1910.

Este no es el primer éxito notable de Dunlap; anteriormente había ganado el campeonato amateur de EE. UU., uniéndose a Tiger Woods como los únicos golfistas que han obtenido tanto ese prestigioso título como el campeonato amateur junior de EE. UU., que ganó en 2021.

Gracias a su reciente triunfo, Dunlap tiene la opción de convertirse en jugador profesional en cualquier momento y unirse al PGA Tour 2024 con membresía automática hasta la temporada 2026, tal como indica el circuito en su sitio web oficial PGATour.com. De permanecer como amateur hasta el final de la temporada del Tour de 2024, tendría un plazo de 30 días después del cierre de dicha temporada para declararse profesional de cara a la temporada de 2025 o hacerlo en el mismo plazo luego de la temporada de 2025 para la temporada 2026.

Tras su victoria, compartió sus incertidumbres en una entrevista con PGA Tour Radio: “Tengo que tomarme un segundo para asimilar un poco lo que acaba de pasar. Esa es una decisión que no depende sólo de mí. Afecta a mucha gente y, obviamente, voy a intentar disfrutarlo”.