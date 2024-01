La esposa de 19 años de Sadio Mané habló por primera vez sobre su relación con el futbolista

Los recién casados, Aisha Tamba y Sadio Mané (SMane_Officiel)

Sadio Mané, de 31 años, fue noticia en las últimas horas porque contrajo matrimonio con Aisha Tamba, de 19. La relación habría comenzado cuando la joven tenía 16, en plena adolescencia, lo que generó polémica, aunque los padres de la novia defendieron la unión y se mostraron felices de que el futbolista senegalés sea su yerno. Ahora la propia novia rompió el silencio y se refirió al vínculo.

“Estoy deseando empezar mi nueva vida y sé que será muy diferente. Pero no siento ninguna presión porque la fama y el dinero de Sadio no me cambiarán”, dijo Tamba en una entrevista con Daily Mail. “Esto no es lo que me interesa. Seguiré siendo una persona humilde y comprometida con mi fe”, agregó.

Aisha mantiene un bajo perfil y tampoco usa redes sociales. Al respecto, aclaró: “No estoy acostumbrada a que me presten tanta atención porque somos una familia muy privada. No nos gusta alardear y hablar de nuestra vida personal”.

La relación comenzó cuando la joven tenía 16 años (SMane_Officiel)

La pareja contrajo nupcias el 7 de enero, en una ceremonia que se realizó en la capital de su país, Dakar. Ante la vida de lujos que le espera esgrimió: “Soy una persona con los pies en la tierra, así es como me criaron y nada será diferente solo por este matrimonio. Me siento muy honrada de ser ahora la señora Mané”, concluyó Aisha.

Dicho diario británico explicó que ella aún vive con su familia en Dakar y que de momento compartió solo la luna de mil con el delantero, que es compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita. La joven por ahora no se mudaría a Riad ya que aún debe terminar sus estudios secundarios, donde sigue el bachillerato.

Aisha es hija del arquitecto Amdaou Tamba, oriunda de la región de Casamance y habla Mandingue como el hombre que es nacido en Bambali, también en el Casamance, según contaron el IGFM y el portal Senego.

El matrimonio fue aprobado por los padres de la novia (SMane_Officiel)

El portal africano Pulse planteó que “supuestamente se conocieron a través de Bacary Cisse”, que es representante de Mané. “Una de las razones que atrajo a Sadio Mane hacia Aïsha es su naturaleza humilde. En el glamoroso mundo de los deportes profesionales, la humildad puede ser un rasgo poco común, pero el comportamiento realista de Aisha la ha distinguido. Su compromiso con su fe musulmana y su modestia sin duda han contribuido a la profunda conexión que comparte con Mané”, afirmó ese medio.

Mané nació el 10 de abril de 1992 en Bambali y luego de ser captado por un cazatalentos en su tierra fue fichado a los 19 años por el Metz de Francia. Luego emigró a Austria y jugó en el Red Bull Salzburgo. Pero fue en Inglaterra donde se consagró. Primero vistió la camiseta del Southampton y después en el Liverpool, con el que ganó la Champions League y el Mundial de Clubes en 2019. Tras una temporada en el Bayern Múnich, el año pasado fue contratado por el Al Nassr.

Además, es una de las principales figuras de su selección que defenderá el título en la Copa África. Los Leones de Teranga iniciarán su camino este lunes 15 de enero ante Gambia por el primer duelo del Grupo C, que luego completarán ante Camerún (19/1) y Guinea (23/1) en este certamen que se celebra en Costa de Marfil.