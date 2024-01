La sorprendente boda de Sadio Mané con su novia de 19 años en Senegal

Las fotos de la boda de Sadio Mané con Aïsha Tamba que se conocieron en redes (Foto: SMane_Officiel)

Senegal iniciará la defensa de su primer título en la Copa Africana de Naciones el próximo lunes, aunque por estas horas los diarios de ese país no están enfocados en lo deportivo por la sorpresiva noticia que se conoció recientemente: el referente del combinado nacional, Sadio Mané, se casó con Aïsha Tamba, su novia de 19 años en una boda “discreta” celebrada en la capital Dakar. El evento se celebró el último domingo “durante una pequeña ceremonia” en la que el actual futbolista de Al-Nassr de Arabia Saudita “sólo invitó a su familia cercana”, según reflejó el diario senegalés IGFM. No había noticias sobre una relación de Mané, e incluso el deportista no compartió referencia alguna a lo sucedido en sus redes sociales.

Sin embargo, las preguntas sobre su ausencia en el partido amistoso de la selección ante Níger disputado el fin de semana se disiparon al conocerse la noticia. “Creo que el matrimonio es un momento bastante importante. El fútbol es nuestra vida, pero también está la familia. Hay momentos de felicidad que tenemos que vivir. Hay que darle tiempo con su mujer, le deseamos mucha felicidad”, comentó el entrenador del combinado africano Aliou Cissé luego de ese duelo.

La relación es un misterio e incluso disparó diferentes interrogantes en Europa por las preguntas ante el vínculo de la estrella del fútbol de 31 años con su flamante esposa. Si bien fue un evento reservado, en África aseguran que la celebración fue “lujosa” en Keur Massar: Aïcha es hija del arquitecto Amdaou Tamba, oriunda de la región de Casamance y habla Mandingue como el hombre que es nacido en Bambali, también en el Casamance, según reflejaron el IGFM y el portal Senego.

El portal africano Pulse planteó que “supuestamente se conocieron a través de Bacary Cisse”, que es representante de Mané. “Una de las razones que atrajo a Sadio Mane hacia Aïsha es su naturaleza humilde. En el glamoroso mundo de los deportes profesionales, la humildad puede ser un rasgo poco común, pero el comportamiento realista de Aisha la ha distinguido. Su compromiso con su fe musulmana y su modestia sin duda han contribuido a la profunda conexión que comparte con Mane”, afirmó ese medio.

La diferencia de edad ha sido un enfoque que realizaron los principales diarios de Europa, aunque ante la poca información en torno a Aïsha tampoco hay verdaderas precisiones de esto, más allá que la mayoría coinciden que tiene 18 o 19 años. “Un informe no confirmado revela que Aisha Tamba tiene 18 años, lo que la hace 13 años más joven que su cónyuge. Sin embargo, su edad real aún no está clara. Se cree que Aïsha Tamba es la única hija de sus padres y su padre reveló que su hija y la estrella de Al-Nassr generalmente se comunicaban tradicionalmente mediante cartas”, asegurtó el Pulse sobre Tamba que estudió en un instituto privado en Mbao.

Aïsha y Sadio no habían hecho pública la relación hasta esta boda (Foto: SMane_Officiel)

La noticia en Senegal ha sido recibida con alegría y hasta la popular cantante de ese país, Coumba Gawlo Seck, festejó la decisión de la pareja: “Mis felicitaciones y mi orgullo a nuestro Sadio Mané por su boda. Ha demostrado una vez más que, a pesar de su riqueza, fama y notoriedad, y a pesar de vivir en Occidente, puede permanecer cerca de sus raíces casándose entre los suyos. Un hombre debe casarse con una mujer que pueda educar y transmitir nuestros valores a sus hijos. ¡Que Alá bendiga este matrimonio!”.

En un evento con el equipo de fútbol, el propio presidente del país, Macky Sall, se refirió al suceso: “En primer lugar, quiero felicitar calurosamente a nuestro Sadio Mané, que acaba de casarse... Le he llamado para darle un aplauso y desearle un feliz matrimonio. Que Dios bendiga su hogar y a sus descendientes”.

El jugador que fue visto por un cazatalentos en 2009 e inició su carrera profesional en el Metz de Francia, luego pasó por Red Bull Salzburgo de Austria, Southampton de Inglaterra antes de dar el salto clave al Liverpool de la Premier League donde brilló durante seis temporadas previo a marcharse al fútbol de Arabia Saudita. Días atrás había sido noticia por la obra solidaria que encabezó en su tierra, Bambali, donde jugó un partido con amigos e inició la construcción de un estadio.

En 2022, había dado una entrevista con “Tribune”, donde se refirió a su situación personal: “He visto a muchas chicas preguntándome por qué no estoy casado, pero lamento que puedan estar perdiendo el tiempo. La mujer con la que me case no estará en las redes sociales. Quiero casarme con una mujer que respete a Dios”, expresó por entonces en un medio que reflejó que Mané tiene “presencia muy baja en redes sociales” al no contar con cuenta de X (anteriormente Twitter), no beber y “raramente” asistir a fiestas. Aïsha no tendría redes sociales, según afirmaron en Senegal.

Los Leones de Teranga iniciarán su camino el próximo lunes 15 de enero ante Gambia por el primer duelo del Grupo C, que luego completarán ante Camerún (19/1) y Guinea (23/1) en este certamen que se celebra en Costa de Marfil.