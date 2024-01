Descubrieron que el Bayern Múnich seguía a Lionel Messi en redes: la reacción del club ante el revuelo

Leo Messi fue seguido por el Bayern Múnich, que luego dio marcha atrás

Este martes, las redes sociales se revolucionaron porque se descubrió que Lionel Messi era seguido por el Bayern Múnich en Instagram. El club alemán tuvo un guiño hacia el crack argentino por su historia el pasado lunes en la que recordó a Franz Beckenbauer, quien falleció ayer a los 78 años. El Kaiser fue jugador, entrenador e ídolo de dicha entidad germana.

A modo de reconocimiento por su partida, Leo Messi subió una historia en la mencionada red social en la que puso una foto del recordado futbolista teutón con la camiseta de su selección y escribió la sigla Q.E.P.D. Eso fue bien visto por el Bayern Múnich ya que consideró el respeto del capitán de la selección argentina hacia Beckenbauer.

Como correspondencia, el club alemán tuvo un gesto con el rosarino y comenzó a seguirlo en la misma red social. El tema se hizo viral, ya que el Bayern Múnich sigue a pocos usuarios (61) y son sus jugadores y el estadio donde hace de local, el Allianz Arena, entre otros.

Las comparaciones de los "seguidos" por el Bayern Múnich. Arriba, cuando le dieron "follow" a Messi y abajo, una vez que dejaron de hacerlo

Varios portales deportivos y otros que no son especializados se hicieron eco y en las redes comenzaron a recordar hechos vinculados entre Messi y el Bayern Múnich, como la cuenta de X (ex Twitter) el Ataque Futbolero, que evocó una anécdota de Leo con Gerd Müller, un histórico de la institución teutona. El argentino batió su récord de 85 goles en un mismo año calendario y tras cuatro décadas, en 2012, convirtió 91 goles en 69 partidos. Luego de superar su marca, Messi le envió una camiseta del Barcelona firmada y con dedicatoria al Tanque. “Esa casaca se muestra con su Bota de Oro en el museo del Allianz Arena, siendo la única pieza vigente del lugar que no lleva los colores del Bayern”, apuntó la mencionada cuenta.

Sin embargo, los responsables de comunicación del Bayern se percataron del revuelo que se generó y decidieron dejar de seguir a Messi en Instagram. Cuando le hicieron “follow” al argentino eran 62 los usuarios que seguían en esa red social. Luego volvieron a ser 61.

El posteo de Messi ante el fallecimiento de Beckenbauer (@leomessi)

Messi, por su parte, tampoco siguió al Bayern Múnich y los clubes que figuran en esa condición son el Inter Miami, su actual equipo; el Barcelona, en el que completó su formación, debutó a nivel profesional y ganó todo durante 17 años. Y Newell’s, donde jugó en las Infantiles y del que es confeso hincha. Son algunos de las 308 cuentas que sigue Leo, que tiene a 497 millones de usuarios pendientes de sus publicaciones.

Mientras tanto, Messi ya regresó a los Estados Unidos luego de sus vacaciones en Rosario y se presta a comenzar la pretemporada con Las Garzas. De la mano del mejor futbolista del planeta la franquicia de la Florida logró su primer título, la Leagues Cup, el torneo que nucleó a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. En esta temporada Leo buscará liderar a sus compañeros hacia la primera coronación del Inter Miami en la MLS, cuyo arranque será el miércoles 21 de febrero cuando reciba a Real Salt Lake, en el encuentro que marcará la apertura de la temporada.