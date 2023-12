El novedoso plan de Martín Demichelis de cara a la próxima temporada en River Plate: el nuevo lugar que tendrán las joyas del club

Martín Demichelis busca reducir nuevamente el número de futbolistas profesionales dentro del plantel (Fotobaires)

Martín Demichelis aceptó el desafío de tomar las riendas de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más laureado en la historia de la institución. Pese al revés en la Copa Libertadores, el joven estratega comenzó de muy buena manera su camino en el club al ganar la Liga Profesional con varias fechas de antelación y ahora buscará quedarse con la Copa de la Liga. Este domingo se impuso a Belgrano y avanzó a las semifinales.

Aunque aún no culminó su primera temporada, en la mente del entrenador busca dar un nuevo paso hacia adelante en su plan para asentar su metodología de trabajo de cara al 2024. Como adelantó Infobae en julio del año pasado, el ex estratega del Bayern Munich pretende bajar nuevamente el número de futbolistas profesionales dentro del plantel. Su ideal sería reducirlo a un total de 26.

Demichelis está conforme con la gran cantidad de variantes que tiene para armar el equipo, pero al campo de juego salen solamente 11 jugadores y preferiría llevar adelante algo similar a lo que vivió en Europa, donde el plantel profesional se conformaba por los titulares, un grupo de suplentes con trayectoria y el resto eran jugadores surgidos de la cantera.

La idea es que en el próximo semestre se cree un escenario donde los juveniles tengan más posibilidades de poder mostrarse. Vale destacar que el DT suele observar permanentemente a los juveniles de la Reserva y mantiene un diálogo fluido con Marcelo Escudero, su entrenador. Lo mismo sucede con Edgardo Sbrissa, el encargado de manejar el selectivo de Cuarta, Quinta y Sexta División.

La idea de Martín Demichelis es la de darle más lugar a los juveniles de River Plate (gettyimages)

Una muestra de ello es lo que se explicó en este sitio hace una semana: los administrativos de River Plate comenzaron a moverse para realizar los trámites de visado de manera que las joyas riverplatenses (Ulises Giménez -no viajó en enero pasado porque no llegaron a tiempo con los papeles-, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri -uno de los juveniles que debutó de la mano de Micho-, Agustín Ruberto e Ian Subiabre) puedan estar presentes en la pretemporada que realizaría el primer equipo en enero en Estados Unidos.

Vale recordar que tras el “operativo reducción”, en el cual 14 futbolistas abandonaron la institución entre ventas, préstamos y rescisiones de contrato (Nahuel Gallardo, Agustín Fontana, Tomás Lecanda, Elías López, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso, Esteban Fernández, Felipe Peña Biafore, Manuel Gillén, Felipe Salomoni, Lucas Beltrán, Roberto Rojas, José Paradela y Elías Gómez), bajo las órdenes de Martín Demichelis quedaron 31 futbolistas. Aunque a esta nómina habría que añadir al volante uruguayo Nicolás Fonseca, quien seguirá a préstamo hasta fin de año en Montevideo Wanderers.

Otro punto importante es que todos los jugadores que deberán retornar tras estar cedidos a préstamo casi con seguridad no serían tenidos en cuenta y se les volvería a buscar una salida. Dentro de esta lista aparecen Augusto Batalla (San Lorenzo buscará retenerlo, pero la idea de River es venderlo), Alex Vigo, Franco Petroli, Flabian Londoño Bedoya, Cristian Ferreira (no se descarta que Newell’s intente prolongar su préstamo), Tomás Galván (uno de los pocos que podrían tener chances de quedarse), Leo Díaz, Kevin Colli y Lautaro Godoy.

En lo que respecta a las posibles salidas, el que no seguiría en el Millonario es Jonatan Maidana. El experimentado marcador central sumó muy pocos minutos a lo largo de la temporada y todo hace indicar que seguiría su carrera en otra institución. El gran interrogante radica en el capitán Enzo Pérez, quien aún no se expidió. En Núñez quieren retenerlo, pero el volante aún no ha contestado la propuesta que le hicieron y creen que podría emigrar

Al igual que en las últimas ventanas de transferencia, un nombre a tener en cuenta será el de Nicolás De La Cruz. El volante uruguayo, a raíz de su gran presente en el club y con la selección de Uruguay, despertó nuevamente el interés en Flamengo de Brasil y otras instituciones. Además, Inter Miami tiene intenciones de repatriar a Leandro González Pirez.

Bruno Zuculini y Matías Suárez recibieron ofertas para renovar, a diferencia de Emanuel Mammana. Marcelo Herrera, Héctor David Martínez y Agustín Palavecino, por su parte, escucharán ofertas. En el rubro incorporaciones, la prioridad sería la de sumar en el puesto de lateral derecho.

Así está hoy conformado el plantel de River Plate:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Emmanuel Mammana, Héctor David Martínez, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz y Sebastián Boselli.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Manuel Lanzini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Claudio Echeverri, Gonzalo Martínez y Bruno Zuculini.

Delanteros: Miguel Borja, Salomón Rondón, Matías Suárez, Pablo Solari y Facundo Colidio.