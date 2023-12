El “triángulo amoroso” que mantiene en vilo al fútbol español

La influencer Andrea Sesma, ex esposa de Iker Muniain, blanqueó su relación con un futbolista del Getafe

Una historia de amor cautivó la atención de los medios internacionales y puso en el centro de la escena a dos futbolistas de la Liga de España. Todo salió a la luz con una publicación en la red social Instagram en la que se ve a la nueva pareja, feliz y enamorada, paseando por Londres durante sus vacaciones.

El mediocampista del Getafe FC Luis Milla confirmó que está de novio con la influencer española Andrea Sesma, ex esposa de Iker Muniain, uno de los referentes históricos del Athletic Club de Bilbao. Si bien ambos se habían separado en 2021 tras cuatro años de matrimonio, la noticia no dejó de sorprender al mundo futbolero de España. La historia en Europa fue presentada como un “triángulo amoroso”, aunque las relaciones de Sesma con los futbolistas no fueron simultáneas.

“Desde Londres, con amor”, escribió el futbolista del Getafe abrazado a su novia, con una galería de imágenes en los puntos turísticos de la capital inglesa, como el Big Ben y el London Eye. Sesma reaccionó a la publicación de Milla y además dobló la apuesta con un original video en el que su novio caminaba mirando su teléfono móvil, distraído, y termina chocando a la mujer, que tenía un vaso de café en sus manos. Luego, se abrazaron y besaron.

Por su lado, Muniain, ídolo del Bilbao, único club al que representó como profesional el mediocampista de 31 años, se mostró indiferente a la nueva relación que tiene su ex esposa y madre de sus dos hijos, con un rival de la Liga de España. Es más, en sus últimos posteos en la red social se lo ve distendido disfrutando el descanso con su caballo. El nacido en Pamplona lleva 15 temporadas en el Athletic, donde jugó 548 partidos, con 73 goles anotados y 54 asistencias.

Andrea Sesma, ex esposa de Iker Muniain y el jugador del Getafe Luis Milla, juntos en Londres (Instagram)

Otra de las revelaciones de esta nueva relación es que a Sesma se la había vinculado con el actor español Miguel Ángel Silvestre hace unas semanas atrás. El divorcio de la influencer y el futbolista vasco fue en buenos términos, según relatan las revistas del corazón, pero no se había hecho público hasta hace unos meses. Ella se dedicó al plano familiar y a cuidar de sus dos hijos que comparte con Muniain.

Habrá que esperar hasta el 5 de mayo de 2024 para saber cuál será la reacción de Iker Muniain cuando se enfrente a Luis Milla en el campo de juego en el duelo entre Athletic de Bilbao y Getafe por la fecha 34 de la Liga de España.