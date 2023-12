La decisión de Luis Enrique que provocó el fastidio de Mbappé y generó tensión en el PSG tras clasificar a octavos de Champions

El fastidio de Mbappé tras el final del partido

La última fecha de la Fase de grupos de la Champions League dejó un episodio que no pasó desapercibido para la prensa francesa después de lo que fue el empate del PSG con el Borussia Dortmund por 1-1. Un punto que le sirvió al equipo de Luis Enrique para acceder a octavos de final, gracias a la victoria en paralelo del Milan sobre el Newcastle por 2-1 en los minutos finales.

Pese a conseguir su boleto a la siguiente ronda, los medios galos hicieron foco en el fastidio de Kylian Mbappé por la decisión que tomó su entrenador, quien le habría exigido al equipo que bajara el ritmo y cuide el resultado, en vez de ir a buscar una victoria en el Signal Iduna Park para alcanzar el primer puesto del Grupo F.

Según reveló el medio RMC Sports, el capitán de la selección francesa se mostró muy enfadado tras el pitazo final, enojo que demostró con gestos de desgano y una escueta conversación al pie del terreno de juego con el técnico español.

En la rueda de prensa posterior, el ex entrenador de la selección española admitió que, tras el gol del delantero milanés Samuel Chukwueze (a los 85 minutos), le pidió al equipo que cuide el resultado para minimizar riesgos. “Solo ha pasado al final del partido, los últimos cinco minutos, cuando hemos visto que el Milan iba por delante en el marcador. A nosotros el empate nos servía. Hemos intentado circular más para intentar llegar en alguna ocasión muy clara y, sobre todo, no recibir un gol”, detalló.

Al mismo tiempo, defendió su postura indicando que en todo momento intentaron ir para adelante (desde el minuto 56 el marcador estaba 1-1): “Estaba concentrado en nuestro juego. Teníamos que ganar nuestro partido, eso era todo en lo que pensábamos”. Sin embargo, con el tanto del nigeriano en el St James’ Park, “decidimos conservar más el balón y no correr riesgos excesivos. En un grupo tan difícil, donde no he visto a nadie mejor que nosotros, quedar segundo es algo bueno”.

“Sería un poco estúpido si concediéramos un gol en el minuto 85. Cuando un jugador está frustrado, mi papel es gestionar esa toma de riesgos, esta tensión”, añadió el español y, con respecto a un posible fastidio de los futbolistas por no ir a buscar la victoria, sentenció: “Es normal que los jugadores se frustren, tuvimos 5 ocasiones de marcar, ¡5 ocasiones!”.

Finalmente, de cara a los octavos de final, Luis Enrique aseguró: “Vamos a crecer y mejorar, tenemos que hacerlo en muchos aspectos. Lo vamos a hacer, en febrero veremos quién es el más fuerte. Me gusta la actitud de mis jugadores”.

Habrá que ver quién será el próximo rival del PSG en octavos de final ya que, al no lograr un triunfo, pasó a la siguiente ronda como segundo del grupo. Su posible contrincante saldrá entre Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Manchester City o FC Barcelona.