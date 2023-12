Un futbolista argentino se peleó con el presidente y renunció a la capitanía del equipo en el que es ídolo: “Cuando me ve, agacha la cabeza”

Trejo renunció a la capitanía del Rayo Vallecano por un conflicto con el presidente (Foto: EFE)

Óscar Trejo, futbolista argentino de Rayo Vallecano, renunció al brazalete de capitán en octubre por discrepancias con la metodología y el trato hacia trabajadores y aficionados del club. En su octava temporada en el club, donde logró tres ascensos y dejó una marca en la historia del equipo, un problema interno lo llevó a dejar de ser la voz de mando dentro del campo de juego. En una entrevista, el volante explicó su decisión y apuntó contra quienes toman las decisiones.

Te puede interesar: España busca sentenciar la eliminatoria como primera de grupo ante Italia, con la ausencia de Alexia Putellas como hándicap

Un trato desigual por parte del presidente hacia los empleados fue la razón detrás del drástico movimiento. El volante se cansó de luchar por mejores condiciones para la gente que trabaja detrás del primer equipo y también por aquellos que no están ligados a la parte deportiva.

“No es bueno tener ese desgaste. Pero yo no lo he hecho sólo por el desgaste. Antes me preguntabas por qué creo que la gente me tiene ese cariño: porque tengo unos principios y unos valores. A mí lo que está haciendo el presidente con los trabajadores no me parece bien. Te lo digo a ti y me quedo tranquilo porque la primera persona a la que se lo he dicho ha sido a él, a Cobeño, y a partir de ahí ha sido tomar la decisión”, explicó en charla con Jot Down.

Te puede interesar: Giro en la causa de Dani Alves: el cambio que solicitó la mujer que lo denunció por violación

Y añadió al respecto: “Él pensaba que iba a haber una undécima, pero cuando llegó, ya le advertí: ‘Mira, conmigo no cuentes más, porque tú no tienes esa capacidad para cambiar la mentalidad, aunque sea en dos cositas. No te estoy pidiendo quince. Nosotros sólo te estamos pidiendo que haya justicia para todos igual. Te pedimos que cuides a los trabajadores de todos los niveles. Después velaremos por el femenino, el filial y todo el resto, pero empecemos por el día a día, que son gente a la que nosotros vemos y no está bien’”.

El argentino transita su octava temporada en el club madrileño (Foto: EFE)

Trejo detalló que la decisión es para meter presión en la cúpula dirigencial del Rayo Vallecano. “El tema del brazalete no ha sido por el desgaste, sino por la situación. ¿Hasta cuándo hay que dar el brazo a torcer? Hay que tratar de cambiar algo que es muy simple. No pedimos que tiren el campo abajo en la ciudad deportiva y hagan algo nuevo. Al contrario, dar dos pinceladas para que brille todo y al final la gente esté mejor. Lo que yo quería hacerle entender al presidente es que si eres el dueño de una empresa, ¿cómo quieres tener a tus trabajadores? Cuanto más contentos estén, más ganas van a tener de venir a trabajar y en vez de llegar a las nueve lo van a hacer a las ocho y media”, argumentó.

Te puede interesar: Alberto Fernández en España: el profesor de las políticas del fracaso

Al ser consultado por su relación con David Cobeño, el surgido en Boca no dudó ni un segundo: “No tengo. Ahora no tengo relación. A partir de eso ni siquiera nos decimos hola. Cuando me ve, agacha la cabeza, nos cruzamos y no nos decimos nada”.

Otro tema polémico que se filtró puertas adentro fue la contratación de Carlos Santiso en el equipo femenino, luego de que el entrenador estuviera vinculado a un audio en el que incitaba a su cuerpo técnico a cometer una violación grupal. “Miles de veces hemos preguntado y nunca han sabido responder. Es como: ‘Vamos a darle una oportunidad’. ¿Oportunidad de qué? ¿Con lo que ha pasado? Yo le ponía el ejemplo de mi hija: ‘Si pasa eso y está, yo saco a mi hija. Mi hija no estaría jugando en el Rayo’. Gracias a Dios mi hija tiene once años y no está ahí, pero la verdad es que son decisiones que no pegan”, concluyó Óscar.