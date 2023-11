Otro golpe para Neymar: los escandalosos chats con una modelo de Only Fans que derivaron en la separación de Bruna Biancardi

El delantero y Biancardi, en tiempos felices (Instagram)

Neymar Jr. continúa un camino complejo en su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, sufrida el martes 17 de octubre en medio del encuentro de Brasil ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. El futbolista prepara su regreso con las dudas respecto de si llegará a la Copa América 2021 con la Canarinha, y en las últimas horas se confirmó otro golpe en el plano amoroso que lo vuelve a poner en el centro de la escena por cuestiones alejadas a lo futbolístico.

En los primeros días de octubre, Neymar fue padre por segunda vez con el nacimiento de Mavie, fruto de la relación iniciada durante la Navidad de 2021 con la influencer Bruna Biancardi. El embarazo oficializado en abril pasado transcurrió distintas turbulencias por las acusaciones de infidelidad formuladas contra el jugador, aunque la última gota que rebalsó el vaso sucedió de manera reciente después de que se haya divulgado una serie de mensajes con la modelo brasileña de OnlyFans, Aline Faria.

A raíz de la divulgación de las conversaciones privadas, Biancardi salió al cruce para oficializar su separación oficial del futbolista, a través de una historia en su cuenta de Instagram seguida por más de nueve millones de personas: “Se trata de un asunto privado, pero como a diario estoy expuesta a noticias, suposiciones y bromas, les informo que no tengo pareja”. “Somos los padres de Mavie, y ésa es la razón de nuestro vínculo. Espero que así dejen de relacionarse con las frecuentes noticias. Gracias”, escribió sobre el padre de la criatura.

Este comunicado hizo hincapié en los chats viralizados, en los que el atacante le pide a Faria tener acceso a su material: “¿Tienes desnudos?”. “Tengo varios...”, le contesta la protagonista y su interlocutor insiste: “¿Cuáles? Quiero ver”. La streamer le indicó que debía suscribirse para observar las imágenes y el revuelo despertado generó una arremetida del brasileño en sus redes, que visibilizó el diario inglés The Sun: “Muestre la fecha... eso fue hace años”.

Bruna Biancardi anunció su separación de Neymar

Este alejamiento es el segundo registrado por la pareja tras la crisis de agosto de 2022 con acusaciones de una supuesta traición del jugador durante unas vacaciones en una mansión de Río de Janeiro. Frente a los trascendidos, ella fue la encargada de confirmar la finalización de la unión: “Prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo”. Las modelos Olivia Kelly y Jessica Turini fueron relacionadas a Ney, en el caso de esta última pasó fin de año en su compañía y hasta se la definió como su novia durante el Mundial de Qatar.

Sin embargo, el 5 de febrero, día en que la figura de la Canarinha cumplió 31 años, estuvo con Bruna Biancardi, quien le dedicó una romántica publicación para certificar la reconciliación: “¡Que tu nuevo año sea increíble y bendecido! Que tengas muchos motivos para celebrar, amigos a tu lado, logros, muchas metas y salud. ¡Te amooooo! ¡Cuenta conmigo!”.

La nueva etapa de la relación parecía dejar atrás las acusaciones de tiempos pasados. La noticia del embarazo en camino iba en esa dirección. “Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace que nuestros días sean mucho más felices. ¡Ven pronto hijo, te esperamos!”, expresó la mujer en sus redes sociales. Mavie es el segundo hijo del delantero, quien ya tiene a Davi Lucca (12) de su anterior vínculo con Carolina Dantas.

El excelente panorama familiar se deterioró rápido por las versiones de una nueva infidelidad. Luego de verse abrazado a dos mujeres en una discoteca de Barcelona, Bruna Biancardi volvió a ser la vocera del escándalo pocos días antes de ser madre: “Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. Pero en la recta final de mi embarazo mi foco y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por los amables mensajes”.

El futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita estuvo de fiesta en Barcelona y generó un escándalo en su entorno familiar

Más tarde, el ex Santos y Barcelona intentó cerrar la polémica, pero con su posteo pareció aceptar la culpa de otra supuesta falla: “Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy aseguro que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor nos hará más fuertes. Siempre nosotros”.

Los nombres de nuevas mujeres vinculadas al deportista salieron a borbotones y el futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita buscó tomarse a broma los trascendidos en su perfil de Twitter con una publicación que incluyó un emoji de una persona riéndose: “¿Alguien más?”. A continuación, recibió las críticas de su cuñada, Bianca Biancardi: “Podría enviarlo por WhatsApp, pero como le gusta bromear en Internet, ¡vamos! Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más”.

El ex hombre del París Saint-Germain permanece enfocado en la recuperación y se acerca a Mavie para acompañar el crecimiento de su hija. Su gusto por las fiestas y la vida nocturna erosionó su relación con Biancardi hasta el rompimiento y el tiempo fijará si es para siempre o puede haber una segunda reconciliación.