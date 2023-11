“Madre mía, qué maravilla”: el golazo de Gabriel Batistuta a los 54 años que dio la vuelta al mundo

El ex futbolista argentino demostró su talento en un partido a beneficio en Italia

Gabriel Omar Batistuta fue uno de los grandes goleadores que dio el fútbol argentino. El nacido en Reconquista, Santa Fe, colgó los botines hace un largo tiempo, pero tuvo la oportunidad de volver a pisar un campo de juego a los 54 años y demostró que las cualidades técnicas que lo distinguieron durante su carrera aún siguen vigentes.

Durante un partido a beneficio que se disputó en el estadio Carlo Castellani del FC Empoli de Italia, Batigol formó parte de uno de los equipos que saltaron a la cancha para participar del evento solidario llamado “Pon el corazón en el campo por la Toscana”. El ex delantero fue una de las estrellas del cotejo y marcó un golazo desde afuera del área que se hizo viral en las redes sociales y dio la vuelta al mundo.

Se jugaban 26 minutos del encuentro cuando Batistuta recibió un pase y, con un toque sutil de primera con su pie derecho, metió la pelota en el ángulo superior derecho del arquero, que solamente atinó a mirar el golazo. “Madre mía. Qué fenómeno. Gracias Gabriel, qué maravilla”, dijeron, asombrados, los comentaristas.

En otros de los videos que compartió el usuario @Flavio_Ognissan en la red social X (ex Twitter) se puede observar el cariño que le tiene el público italiano al ex futbolista que brilló en la Fiorentina, Roma e Inter. Bati se retiró del campo con evidentes signos de fatiga y recibió una enorme ovación de los aficionados que se encontraban en la platea.

Hay que recordar que Batistuta padeció durante su trayectoria algunas lesiones en sus tobillos que terminaron repercutiendo en su vida cotidiana. El ex jugador de la Selección se sometió a una operación en la cual le colocaron una prótesis en su tobillo izquierdo. “Espero no tener dolor cuando estoy sentado y después poder caminar, esquiar o jugar un poco al golf. Va a ser lo mejor, la intención es sacar el dolor”, reconoció hace unos cuatro años en una entrevista con el canal Fox Sports.

“Son secuelas de fútbol. Fue así, di todo lo que tenía, no me queda nada. Así que ahora estoy caminando los últimos quince días con este tobillito, después quién sabe dónde lo pondré”, bromeó el ex atacante surgido de Newell’s (1988-89), con paso por River Plate (1989-90) y Boca Juniors (1990-91) y de gran trayectoria en el fútbol italiano (Fiorentina, Roma e Inter), hasta su retiro en el Al-Arabi SC de Qatar en 2004.

Bati sufría dolores crónicos en los tobillos desde que se retiró de la práctica deportiva: “Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar”, contó en una entrevista con TyC Sports en 2014. Incluso, llegó a admitir que le pidió al doctor Roberto Avanzi que le “cortara las piernas” por el dolor. Finalmente, pudo disminuir el malestar con un tratamiento que consistió en una fijación en el tobillo.