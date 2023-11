Nació en Inglaterra, una pérdida la marcó y ganó la medalla de oro en los Panamericanos: la historia de la esgrimista Isabel Di Tella

Isabel Di Tella celebra la victoria en esgrima para la Argentina en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile (EFE/ Carlos Ortega)

La jornada del miércoles 1° de noviembre en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 arrojó buenos resultados para la delegación argentina en Chile y en el Centro de Deportes donde se desarrollaron las pruebas de esgrima se escucharon bien fuertes los gritos de felicidad de Isabel Di Tella, quien se consagró campeona tras vencer en una reñida final a la peruana María Doig por 15 a 9 en la especialidad de espada individual para colgarse la medalla de oro, la cuarta para su país.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos, día 11: Argentina sumó dos medallas más de bronce en tenis

La atleta de 30 años, que nació en Oxfordshire, Inglaterra, el 10 de junio de 1993 y viene de una trayectoria ascendente en un deporte que tiene como gran exponente en la Argentina a María Belén Pérez Maurice, logró la presea dorada y repitió la actuación que ofreció en el Campeonato Panamericano de Ñu Guazú, Paraguay, en 2022. En su cuarto Juego Panamericano, Di Tella pudo conseguir lo que tanto había soñado, el lugar más alto del podio. Estuvo cerca en Lima 2019 con el bronce, pero ya sabía lo que era ganar un oro, ya fue campeona en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

“Es un sueño cumplido. La verdad que trabajé muchísimo por este objetivo, particularmente para este año. Me puse ese objetivo de tratar de hacer un buen papel acá, uno nunca sabe cómo van a salir las cosas y por suerte salieron. No lo puedo creer, estoy muy contenta”, relató emocionada la atleta ante los micrófonos de ESPN. “Se lo quiero dedicar a toda la gente que me acompañó a lo largo de mi carrera, a mis entrenadores, mis compañeros, amigas que están siempre en las buenas y en las malas”, continuó Isabel, quien se guardó un recuerdo muy especial.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos, día 13: Santino Basaldella ganó la medalla de bronce en SUP Surf

Di Tella no pudo contener la emoción al recordar a su psicólogo, Juan José Grande, quien la ayudó mucho en su carrera y falleció el año pasado. “Lo extraño mucho y ojalá pudiera estar acá presente para compartir esto conmigo. Él lo disfrutaba más que yo”, dijo. Además, la atleta contó la historia detrás de la frase que llevó consigo en uno de sus guantes. “Tengo una amiga alemana con la que entrenaba mucho que ahora es psicóloga deportiva y hablo cada tanto. Es muy lindo porque la conozco hace 15 años y nos pusimos objetivos que deben haber funcionado”, cerró.

La esgrimista argentina recordó a su familia y todo el sacrificio que realizó para llegar a lo más alto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

La deportista de 1.88 metros de altura también marcó un nuevo hito en la esgrima, ya que volvió a conseguir una medalla dorada para la Argentina tras 44 años de sequía. La última había sido en los Panamericanos de San Juan (Puerto Rico) en 1979. Y no es la única de la familia Di Tella en llevar los colores de la bandera nacional en Santiago, ya que su hermano, Pascual llegó hasta la instancia de cuartos de final en sable individual, en la que cayó ante el canadiense Fares Arfa.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos, día 12: Facundo Díaz Acosta ganó la medalla de oro en tenis y Argentina cosechó otras seis preseas

La historia familiar de los Di Tella está ligada al deporte, ya que su padre, Rafael, fue un distinguido esgrimista que participó de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992 y en la actualidad se desempeña como profesor académico en economía en la Universidad de Harvard. Como dato adicional en la dinastía familiar, Isabel, la nueva campeona panamericana, es además nieta de Guido Di Tella, intelectual, benefactor y ex Canciller de Carlos Menem.