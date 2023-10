La inesperada reacción de Cristiano Ronaldo tras el análisis de un periodista crítico de Messi por su octavo Balón de Oro

Duro análisis de Tomás Roncero sobre el octavo Balón de Oro de Lionel Messi

Uno de los periodistas más críticos de Lionel Messi es el español Tomás Roncero, subdirector del diario deportivo AS e integrante del popular programa ‘El Chiringuito’ de Jugones, quien aprovechó la conquista de su octavo Balón de Oro para poner de manifiesto sus argumentos contra el ídolo argentino. Como si esto fuera poco, la publicación de Roncero generó una polémica reacción de Cristiano Ronaldo a través de las redes sociales.

“Bueno, amigos. Pasó lo que sabíamos. A Messi le iban a dar otro Balón de Oro. Como homenaje está bien, es un buen homenaje a su trayectoria como futbolista. Está retirado ya hace unos meses en Miami, ya parecía retirado en el PSG porque se preparo para jugar el Mundial”, comenzó Roncero en su análisis para las redes sociales del diario AS.

Aunque la conquista de la Copa del Mundo es el gran argumento que ha tenido La Pulga para ser reconocido como el mejor del planeta, el periodista español minimizó la consagración: “Ganó el Mundial, sí. Pero tuvo también seis penaltis a favor, récord histórico. Y esto pasó hace 10 u 11 meses, ya me he perdido, el Mundial de Qatar es un recuerdo lejano, fue en 2022, estamos casi en noviembre.”

A continuación, Tomás Roncero se tomó el trabajo de detallar cuáles son los Balones de Oro que Messi no debería haber ganado. Según su perspectiva, el capitán de la Albiceleste debería tener cinco galardones de la revista France Football en lugar de ocho.

La risa de Cristiano Ronaldo en el análisis de Tomás Roncero sobre el Balón de Oro a Lionel Messi.

“Messi tiene ocho Balones de Oro. Cinco son muy bien merecidos. Pero ha habido tres... el 2010, era Xavi o Iniesta porque Messi ese Mundial no metió ningún gol y no jugó ni la final de la Champions pero se lo dieron. Hace dos años, el Bayern Múnich de Lewandowski, que mete todos los goles y ganó los seis títulos posibles. Y este año, Haaland fue récord histórico de goles y ganó todo lo que se podía ganar en el Manchester City. El español Rodri ni siquiera en el podio”, argumentó.

Para terminar con su editorial, el reconocido periodista español de 58 años menciona a Cristiano Ronaldo como parte de la trayectoria de Messi y lo felicita por sus éxitos. “Messi ganó en su carrera cinco Balones de Oro más que merecidos y tres se los han regalado. Era un homenaje, chapeu Leo por tu aporte al fútbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca, y la verdad que ocho es un número que me gusta mucho, me recuerda a la noche de Lisboa con el Bayern Múnich. Felicidades, Leo. Felicidades, campeón”, cerró Roncero.

Como si el análisis fuera poco, la publicación generó una controvertida reacción de Cristiano, quien fuera el único jugador capaz de discutirle a Messi el trono del fútbol mundial durante los últimos 15 años. El astro portugués le dio ‘me gusta’ al posteo y comentó con cuatro emojis de risa con llanto, lo que generó todo tipo de especulaciones en las redes sociales.

Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro

“Cristiano que bajo de tu parte comentar así una crítica tan fuerte al jugador que te hizo exigirte y llegar a ser el jugador que hoy lograste ser”, le respondió un usuario directamente a CR7, lo que generó muchos likes.

En el Théâtre du Châtelet de París, Lionel Messi fue premiado con el Balón de Oro 2023 y agigantó su leyenda como el máximo ganador de este premio con ocho trofeos. Cristiano Ronaldo, el gran ausente en la ceremonia, es el segundo con cinco consagraciones (2008, 2013, 2014, 2015 y 2016). CR7 es jugador con más nominaciones a este galardón (18), dos más de las que tiene el crack rosarino. Ambos han decidido irse de Europea en los últimos meses y el fútbol está expectante por conocer a los nuevos exponentes en la élite.