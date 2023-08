El gesto del Chacho Coudet con Demichelis tras eliminar a River Plate de la Copa Libertadores con Inter de Porto Alegre

El gesto de Coudet con Demichelis tras eliminar a River

Ni bien Sergio Rochet convertía el gol que le daba la clasificación a Internacional de Porto Alegre a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras la dramática definición por penales en la que eliminó a River Plate y los más de 50 mil espectadores deliraban en el Beira Rio acompañando la celebración de los jugadores del equipo brasileño, Eduardo Coudet se tomó su tiempo para desatar su festejo y antes se encaminó hacia el banco visitante, donde se encontraba Martín Demichelis.

El Chacho tuvo un gesto noble con el entrenador de River y lo consoló en medio del dolor por haberse quedado afuera de uno de los grandes objetivos que le quedaba por delante al campeón de la Liga Profesional. El DT de Inter abrazó a su colega y se quedó hablándole al oído algunos segundos. Luego se retiró, no sin antes darle un beso en el cachete al golpeado entrenador en señal amistosa.

Hay que recordar que el Chacho Coudet y Demichelis fueron compañeros en su etapa de futbolistas en River Plate y juntos fueron campeones en 2003. El entrenador de Inter, de 48 años, tiene una trayectoria más amplia que la de su colega, quien está dando sus primeros pasos en la carrera de DT y ya tiene un título en su cuenta.

Eduardo Coudet, técnico de Internacional, abraza a Martín Demichellis, entrenador de River Plate, antes del partido en el estadio Beira-Rio por la Copa Libertadores 2023 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Al término del encuentro, en la conferencia de prensa, Demichelis hizo un análisis de lo ocurrido y habló de la estrategia de Coudet, que terminó de complicarle el partido en Porto Alegre y trastocar los planes. “Chacho hizo un análisis antes del partido y seguramente no hubiese sumado a otro jugador en el mediocampo. Estoy en una posición para tomar decisiones. Con Pablo (Solari) atacábamos más en profundidad”, dijo.

“Los penales son un golpe duro porque había una ilusión muy grande y el equipo venía trabajando muy bien estos meses. Nos toca quedar eliminados que es inesperado”, reconoció Micho masticando bronca.

Chacho Coudet, por su parte, reconoció: “Eliminamos a un rival rival que era candidato al título. Estaban jugando muy bien, y tiene grandes jugadores. Nosotros estamos evolucionando, día a día mejoramos. Creemos que estamos mejor que en nuestro primer partido. Sabíamos que los que iban a iniciar mejor físicamente y eso influye mucho. Me tocó dejar afuera a un rival con el que estoy relacionado, yo, Lucho (González), Gaby (Mercado), gente amiga del lado de enfrente. Uno trata de ser respetuoso. Teníamos confianza de que vamos a seguir mejorando”.

Y agregó: “El mérito de esto es todo de los jugadores. No me voy a cansar de resaltarlo. Debemos resaltar las actuaciones de ellos. Fue muy difícil. Le agradecemos a la torcida, nunca se había visto algo como hoy. Estamos trabajando fuerte respetando los tiempos de ese cambio. Siempre vamos con el tiempo, no hace tres semanas que estamos aquí. Nos jugábamos una parada muy difícil. Cuando me fue a buscar la dirigencia sabía que íbamos a pasar esto, me pone muy contento”.

