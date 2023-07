Lucas Pratto continuará su carrera en Defensa y Justicia: los 13 refuerzos más destacados del mercado de pases

Si bien todavía falta una fecha para terminar con la presente Liga Profesional que se adjudicó River Plate, los equipos se mueven para reforzar a sus planteles de cara al próximo semestre, donde algunos tendrán compromisos internacionales en la Libertadores y la Sudamericana, otros depositarán sus ilusiones en la Copa Argentina y todos deberán afrontar la Copa de la Liga, el torneo doméstico que estará dividido en dos zonas y los cuatro mejores de cada una accederán a la siguiente instancia en busca del título. A continuación, los refuerzos más destacados de los últimos días.

Te puede interesar: Sonríe Fernando Gago: Racing acordó la llegada de la figura internacional que también pretendía Boca

Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori a River Plate

El delantero surgido de Boca ya trabaja con el plantel que conduce Martín Demichelis. El atacante de 23 años se puso la camiseta del Millonario, pero estará disponible a partir del 1 de agosto para debutar en la Copa Libertadores. El ex Tigre, al igual que el otro refuerzo, el defensor Ramiro Funes Mori, recién van a estar habilitados para jugar cuando se abra el libro de pases e ingresarán a la lista de buena fe para los partidos del 2 y el 9 de agosto ante el Inter de Porto Alegre por los octavos de final del certamen internacional y más tarde en la Copa de la Liga.

Te puede interesar: Violento final en la derrota de Independiente con Atlético Tucumán: la agresión de Bruno Bianchi a Matías Giménez

El Millonario le pagó al Inter de Milán 5.000.000 de dólares por el total del pase de Colidio y le puso una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. En el Matador mostró su mejor versión con 10 goles y 10 asistencias en 70 presentaciones.

Roger Martínez a Racing

Foto de archivo de Roger Martínez celebrando tras anotar un gol con América. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 9 de diciembre de 2018. REUTERS/Henry Romero

El colombiano regresó a la Academia luego de siete años, tras su último paso por el América de México. “Estoy muy motivado con mi regreso a Racing, tengo sensaciones muy bonitas, muchos sentimientos y espero que se den cosas buenas en lo que viene”, expresó el delantero nacido en Cartagena hace 29 años, en declaraciones efectuadas a la prensa antes de someterse a la revisión médica.

Te puede interesar: ¿Eligió a Racing antes que a Boca?: el video de Roger Martínez en medio de los rumores por su posible vuelta al fútbol argentino

El cafetero jugó en Racing entre 2013 y 2016, cuando fue transferido al Jiangsu Suning de China, y después vistió las camisetas del Villarreal en España y finalmente en México la del América. Es el cuarto refuerzo de La Gagoneta, ya que los anteriores son Agustín Almendra (llegó libre de Boca), Cristian Olivera (procedente de Boston River de Uruguay, aunque su pase pertenece al Almería) y Agustín Martegani (le pagarán a San Lorenzo 2.800.000 dólares por la mitad del pase).

Lucas Blondel y Lucas Janson a Boca Juniors

Foto: Twitter (@BocaJrsOficial)

El lateral derecho y el extremo expresaron sus sensaciones al ser presentados formalmente como refuerzos del Xeneize. Los dos jugadores exhibieron su conformidad en la sala de prensa de La Bombonera, en la que contestaron el requerimiento de la prensa, flanqueados por el presidente Jorge Amor Ameal. “Sé que se trata de una oportunidad única. Lo afrontaré con alegría y con la responsabilidad que se merece”, dijo Blondel, de 26 años y que proviene de Tigre, entidad que recibió 1,8 millones de dólares por la transferencia.

“La realidad es que uno cuando llega a esta cancha se lleva sensaciones muy lindas”, consideró el jugador de Vélez Sarsfield. “La realidad es que no tengo problemas en jugar en cualquier lugar de la cancha. Quiero estar en el once principal, depende del técnico. Me siento cómodo en todos los lugares de la cancha, no tengo drama”, puntualizó el atacante de 28 años.

Lucas Pratto a Defensa y Justicia

El delantero, quien rescindió hace un mes su contrato con Vélez Sarsfield, jugará en el Halcón la próxima Copa de la Liga Profesional (LPF), tras acordar una vinculación por una temporada, con chances de alargar el convenio por seis meses más. El atacante, de 35 años, se puso a disposición de Julio Vaccari, quien lo conoce –precisamente- de un anterior paso por la institución de Liniers.

Luego de desvincularse en condición de libre desde el “Fortín”, en donde no cumplió buenas prestaciones en el presente certamen de la Liga Profesional, el platense tuvo sondeos para sumarse al Vasco da Gama de Brasil, equipo que es orientado por el riojano, Ramón Díaz, y que ocupa las últimas plazas del Brasileirao de Primera división. Sin embargo, el Oso resolvió aceptar el ofrecimiento de Defensa y Justicia, que no sólo alberga competencia local sino que también jugará octavos de final de Copa Sudamericana.

Carlos Auzqui y Jonathan Galván a San Lorenzo

El mánager del club, Matías Caruzzo, confirmó que el pase del delantero “ya está cerrado y llega para ocupar el lugar por la lesión de Ezequiel Cerutti, quien se recupera de rotura de ligamentos de la rodilla izquierda”. La idea del directivo “azulgrana” es que el jugador que viene procedente del Ferencvaros de Hungría, llegue el lunes para realizarse la revisación médica y de salir todo bien, firmar un contrato válido hasta diciembre de 2025.

Respecto a la conformación del plantel, Caruzzo deslizó que hay negociaciones y que están esperanzados “con poder tener una novedad concreta antes del fin de semana, entre tres o cuatro nombres”. Entre los nombres que se barajan, se destaca Cristian Tarragona, Brahian Alemán y Gastón Hernández. Mientras tanto, Jonathan Galván se sumará en las próximas horas luego de que la entidad de Boedo prometiera abonar un resarcimiento económico por interrumpir el préstamo del defensor, cuyo pase es propiedad de Argentinos Juniors.

Luciano Gondou a Argentinos Juniors

El Bicho cuenta con el atacante proveniente de Sarmiento de Junín. La institución de La Paternal adquirió el 80% de la ficha del delantero, en una suma cercana a los 3,5 millones de dólares. El jugador, de 22 años, firmó un contrato por productividad hasta diciembre 2027.

En otro orden, el atacante Damián Batallini quedó libre del Necaxa de México y deberá regresar a la institución de La Paternal, aunque el director técnico Gabriel Milito preferiría no darle rodaje. Ante la salida de Kevin Mac Allister al Union Saint Gilloise de Bélgica, el defensor central Román Riquelme, de la Reserva, fue promovido y ya se entrenó junto al plantel profesional.

Joel Soñora a Huracán

El mediocampista ofensivo llegó a un acuerdo para incorporarse en condición de jugador libre al Globo, entidad que pretende seguir reforzando su plantel con los arribos del delantero Tomás Molina y del defensor chileno Rodrigo Echeverría. El volante, de 26 años y nacido en la ciudad estadounidense de Dallas, se desvinculó del FC Juárez, de la primera división de México. Y la entidad de Parque de los Patricios, por sugerencia del entrenador Diego Martínez, le formuló un ofrecimiento de contrato hasta diciembre de 2024.

En principio, el jugador aceptó la propuesta y en las próximas horas se efectuará la revisión médica de rigor para convertirse en la primera adquisición de este mercado de pases invernal. En tanto, el club envió una propuesta formal para repatriar al atacante Molina, que surgió de La Quemita y debutó en Primera en la temporada 2016.

Pablo De Blasis a Gimnasia

El mediocampista se transformó en el primer refuerzo del Lobo. “El objetivo es conocernos lo más rápido posible y ganar la mayor cantidad de puntos posibles, en un torneo corto. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Hay que seguir creciendo para dejar lo más alto posible a Gimnasia”, manifestó en su presentación.

El mediocampista, de 35 años, formado en las juveniles triperas, viene de jugar en Cartagena de España, donde en la última temporada disputó 43 partidos y marcó dos goles. “Hay que acercar a la gente de la casa. Que quieran venir al club. Debemos darle una buena época, que sientan que pueden venir siempre. Si retorna alguien más, bienvenido sea”, subrayó el futbolista que estuvo más de 10 temporadas en el fútbol europeo.

Matías Marín a Belgrano de Córdoba

El volante creativo se convirtió en nuevo jugador Pirata, que comienza a rearmarse para el próximo semestre. El chileno de 23 años se suma a la entidad celeste y se convierte en el segundo refuerzo, luego del regreso del delantero Pablo Chavarría, de último paso por el Málaga de España.

Marín llega al club de barrio Alberdi, procedente de O’Higgins y firmó contrato hasta 2026. Belgrano adquirió el 80 por ciento de su ficha.

Juan Cruz Esquivel a Tigre

Juan Cruz Esquivel le marcó dos goles a Melgar en Copa Libertadores 2023.

El extremo acordó condiciones y se sumó a Tigre. El pase del atacante de 22 años pertenecía a Talleres, pero su último paso fue en Patronato. El Matador comprará el 80 por ciento de su ficha en un monto que no fue hecho público.

El jugador estuvo desempeñándose en el Patrón durante la última campaña y suscribirá un vínculo con la institución del Norte del Gran Buenos Aires hasta diciembre de 2026. De esta manera, el equipo de Juan Manuel Sara sumó su segunda incorporación, ya que el primer futbolista en llegar fue el defensor Kevin Lomónaco, que viene desde Bragantino de Brasil, a préstamo por un año, con opción de compra.

SEGUIR LEYENDO