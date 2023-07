Elías Gómez volvió a ser titular tras el accidente en el que murieron su mamá y su hermana: los gestos paternales de Russo y Demichelis

Apenas horas después de celebrar el título de la Liga Profesional con River Plate luego del triunfo ante Estudiantes, Elías Gómez recibió la peor noticia: su mamá Zunilda y su hermana Melani murieron en un accidente de tránsito en la ruta 9, a la altura de Ramallo. El lateral, de 29 años, volvió a ser titular una semana después en el empate 3-3 del Millonario ante Central (su ex club) en Rosario. Y recibió el cariño de todos los presentes.

“Hay que tener más que personalidad para ponerse a jugar con todo lo que vivió en la semana. Para mí estaba claro que le iba a dar la chance, dependía pura y exclusivamente de él si estaba preparado o no. Demostró lo que todos conocemos porque sabemos que es un profesional con todas las letras, un chico muy humilde y sencillo con gran personalidad. No es fácil salir a jugar con todas esas emociones con algo tan trágico vivido. Lo vuelvo a felicitar como lo hice delante de todo el grupo. A su familia, a su mujer, que tanto lo ayudó en estos días y que lo va a tener que seguir ayudando. Yo viví algo similar y sé lo que está viviendo Elías. Me llena de orgullo su voluntad de jugar”, lo respaldó Martín Demichelis.

El orientador, cuando lo reemplazó a los 33 minutos del segundo tiempo, le dio un abrazo, le dedicó unas palabras al oído, y lo volvió a abrazar en un momento tan especial. Algo similar hizo Miguel Ángel Russo, pero en el comienzo del pleito. El ex DT de Boca fue quien lo hizo debutar en la élite, antes de que pasara a Argentinos Juniors, donde se destacó al punto que lo buscaron de Núñez.

El trágico hecho en el que perdieron la vida Zunilda (66) y Melani (25) ocurrió en la ruta 9, a la altura de Ramallo, cuando el automóvil en el que viajaban impactó contra un camión cruzado sobre el carril. Aparentemente, el conductor se pasó de largo en la subida al puente y quiso retomar, por eso dobló en U en un sector prohibido. En tanto, otro automóvil pudo esquivar el accidente, pero terminó volcando a un costado de la autovía. Sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron trasladados a un hospital cercano con heridas que no revisten consideración.

En consecuencia, el chofer del camión quedó aprehendido por el delito de homicidio con dolo eventual. La causa quedó en manos de la fiscal María Verónica Marcantonio, del departamento judicial de San Nicolás.

Gómez, oriundo de Granadero Baigorria, Santa Fe, llegó a River en enero de 2022 a cambio de 1.500.000 dólares por el 70% de su ficha. Había coqueteado con Independiente, pero la propuesta del conjunto entonces dirigido por Marcelo Gallardo lo tentó más. Sin embargo, más allá de algunas buenas actuaciones, nunca se convirtió en indiscutible. Hoy es pieza de recambio para Demichelis, que en la Liga lo utilizó en cinco partidos. También acumula una presencia por Copa Argentina y tres por Copa Libertadores en lo que va de 2023.

