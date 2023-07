Así quedó el cuadro de Copa Argentina tras la clasificación de Boca Juniors ante Barracas Central

El nuevo trofeo de Copa Argentina

El Xeneize se metió en los octavos de final de la Copa Argentina tras derrotar por 2 a 1 a Barracas Central en Santiago del Estero y ahora aguardará por un nuevo rival, que saldrá del ganador de la llave que medirá a Excursionistas y Almagro. El potencial Superclásico tendría lugar en la instancia de cuartos, siempre y cuando ambos accedan a esa fase (hoy River se enfrentará a Talleres de Córdoba en Mendoza).

Te puede interesar: River Plate sumó su estrella 70 y se afianzó como el más ganador de Ligas del país: así quedó la tabla histórica de títulos

En primer turno, se registró otro batacazo en esta edición de la copa nacional: en Córdoba, San Martín de San Juan, que se hizo un gol en contra insólito en tiempo reglamentario, superó en la tanda de penales a Vélez Sársfield y accedió a la ronda de octavos en la que chocará con Patronato de Paraná o Argentinos Juniors. En tanto, Godoy Cruz igualó 0-0 con Villa Mitre y en cancha de Temperley se corporizó otro golpe, dado que los bahienses ganaron por penales y ahora esperarán por Chaco For Ever o Rosario Central.

Los de hoy no fueron los únicos resultados sorpresivos de esta Copa Argentina, ya que anteriormente Excursionistas eliminó a Gimnasia La Plata, Almagro hizo lo propio con Unión de Santa Fe, Villa Mitre a Arsenal, Chaco For Ever a Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto a Atlético Tucumán, Centro Español a Tigre y Claypole a Newell’s.

Te puede interesar: Un grande de Europa viene a la carga por Lucas Beltrán: a cuánto asciende la cláusula de salida de River Plate

Cuando se está por disputar la penúltima jornada de la Liga Profesional el siguiente fin de semana, la actividad de la Copa Argentina continuará la próxima semana con cuatro encuentros: Estudiantes de La Plata, que acaba de meterse en los octavos de la Sudamericana, se las verá con All Boys; Argentinos Juniors, que afrontará los octavos de la Libertadores frente a Fluminense, actuará ante Patronato; Excursio-Almagro definirá al rival de Boca; y San Lorenzo, dulce por el pase a octavos de la Sudamericana (ahí se topará con San Pablo de Brasil), irá ante Platense.

Todos los restantes encuentros válidos por los 16avos de final ya tienen fecha confirmada (resta que los organizadores definan las sedes y respectivos horarios). Vale mencionar que la primera semana de agosto se registrarán los duelos por octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, mientras que la primera jornada de la Copa de la Liga será el fin de semana del domingo 20 de agosto.

EL CALENDARIO DE LA COPA ARGENTINA

· Martes 25 de julio

15:30 All Boys-Estudiantes de La Plata (Quilmes)

18:00 Patronato-Argentinos Juniors (Junín)

· Miércoles 26 de julio

18:00 Excursionistas-Almagro (Morón)

21:10 San Lorenzo-Platense (Lanús)

· Miércoles 2 de agosto

Hora a confirmar: Colon-Lanús (sede a confirmar)

Hora a confirmar: Chaco For Ever-Rosario Central (sede a confirmar)

· Jueves 3 de agosto

Hora a confirmar: Belgrano-Claypole (sede a confirmar)

Hora a confirmar: Banfield-Estudiantes de Río Cuarto (sede a confirmar)

· Miércoles 9 de agosto

Hora a confirmar: Instituto de Córdoba-Huracán (sede a confirmar)

· Martes 15 de agosto

Hora a confirmar: Independiente-Central Córdoba SdE (sede a confirmar)

Seguir leyendo: