10 frases de Almirón tras el triunfo de Boca: una revelación sobre Cristian Medina y su partidazo ante Barracas, Cavani y los refuerzos

El entrenador manifesto sus sensaciones despues de la victoria ante Barracas Central

Boca Juniors fue de menos a más y se quedó con una ajustada pero merecida clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. El Xeneize venció 2 a 1 a Barracas Central en Santiago del Estero con goles de Cristian Medina y Miguel Merentiel; descontó Maximiliano Puig.

Te puede interesar: Un viejo conocido: Boca cerró la llegada de un nuevo refuerzo

“El primer tiempo tuvimos algunos momentos buenos, pero en general coincidimos que no fue bueno. En el segundo tiempo mejoramos, pero igual no se podía jugar en esa cancha, estaba difícil. Los goles vinieron así, de manera contundente cuando se intentó jugar. Fue un golazo el de Medina, el de ellos también. Pero en Copa Argentina es todo muy complicado. El rival hizo un partido durísimo y un desgaste enorme. Los felicito por el esfuerzo que hicieron. Al árbitro lo conocemos, fue el mismo del partido ante Arsenal y se hizo complicado, en una cancha malísima”.

Este fue el primer análisis de Jorge Almirón, con un dardo hacia el juez Leandro Rey Hilfer, quien había impartido justicia en Sarandí por la Liga Profesional y dejado una imagen muy polémica que en ese entonces llevó a una dura declaración del entrenador xeneize. “Hubo jugadas dudosas que nos cobra en contra. Ganamos, ya está, dije lo que tenía que decir”.

Te puede interesar: El motivo por el que sigue trabado el fichaje de Edinson Cavani a Boca Juniors

“Fueron 20 minutos muy buenos en el inicio del segundo tiempo. Sacamos ventaja y al final tuvimos contragolpes para aumentar y terminar más holgados. Hicimos un gran esfuerzo, ahora a pensar en Newell’s”, agregó el DT, que ya pone la mira en el duelo del lunes por la Liga Profesional en La Bombonera.

Boca Juniors derrota a Barracas Central 1 a 0

Sobre el rendimiento de Jorman Campuzano quien volvió a jugar en Boca tras varios meses a préstamo en el extranjero, valoró: “Hace mucho tiempo no jugaba y lo hizo muy bien. Lo conozco bastante y lo hizo bien”. Vale recordar que Almirón dirigió al cafetero cuando estuvo al mando en Atlético Nacional.

Te puede interesar: Edinson Cavani, cada vez más cerca de Boca Juniors: las decisiones que tomó el Valencia que exponen la ruptura con el delantero

La gran figura del partido fue nuevamente Cristian Medina y así lo destacó el entrenador xeneize: “Viene siendo regular. Es obvio lo que se ve, lo que la gente opina y el cariño que recibe influye mucho. Ojalá siga manteniendo el buen nivel”. Además, al ser consultado por las molestias físicas con las que se retiró, hizo una revelación: “No tiene nada, estaba cansado porque tuvo fiebre y estuvo a punto de no jugar. Es importante para el equipo y para mí”.

Acerca del doble nueve que apeló con Benedetto y Merentiel, Almirón se fue conforme pese a los “pelotazos” del primer tiempo. “Depende mucho del equipo, el primer tiempo fueron muchos pelotazos, pelotas divididas y como la cancha no estaba buena entonces le pedí eso, fue mi indicación que jueguen directo si no se podía. En el segundo tiempo se unificaron todos y ahí se vio el equipo”.

Antes de despedirse, el DT destacó también la vuelta del Changuito Zeballos, quien volvió a tener minutos tras más de tres meses por lesión, luego de larga inactividad por una dura fractura. “Todos todos importantes. El Changuito tuvo espacios y los aprovechó, en los manos a mano es difícil marcarlo. Lo hizo bien”.

Boca Juniors 2 le gana a Barracas Central por 2 a 0

Mientras reconoció que están “en la búsqueda del equipo” que se presente ante Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores, el miércoles 2 de agosto en Uruguay, Almirón aclaró que no piensa en eso sino en el próximo encuentro ante Newell’s y luego Independiente. “La Copa que es lo que esperan todos, la gente, nosotros y los jugadores, pero falta”.

Para terminar, sobre el mercado de pases intentó no dar muchas precisiones, aunque sí se mostró conforme por la búsqueda. Asimismo, reconoció que no piensa en Edinson Cavani, quien está muy cerca de sumarse como refuerzo. “No, estábamos pensando en este partido, al cual tomamos con mucha seriedad y respeto por los rivales. No es fácil la Copa Argentina. Todos tienen minutos y el lunes tenemos otro partido importante. La cancha de Boca siempre apoya y con un triunfo uno trabaja más tranquilo”.

“Estoy tranquilo (por el mercado de pases) porque ese está trabajando. Hay gente trabajando y que entiende bien qué necesita el equipo. Están eligiendo bien, no hay problemas, estamos tranquilos”, concluyó. Vale recordar que además de Jorman Campuzano, Lucas Blondel, procedente de Tigre, fue el primer refuerzo. Además, retornó Jan Hurtado de su préstamo, pero no será tenido en cuenta.

Resumen Boca vs Barracas Central

Seguir leyendo: