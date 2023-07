Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica y jugarán por el noveno puesto en el Mundial Sub 20 de rugby

La selección argentina de rugby Sub 20, Los Pumitas, cayeron 24-16 ante el local, Sudáfrica, en la última jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Juvenil y pelearán por el noveno puesto. Los dos equipos jugaban en el último turno de la fecha que definía la clasificación y de esa manera tenían la ventaja de conocer los resultados de los partidos anteriores. Ambos sabían que debían conseguir un triunfo, sí o sí, para superar a Georgia en la zona. Pero para los dirigidos por Álvaro Galindo, además, esa victoria debía estar acompañada del bonus ofensivo para poder superar a los europeos, con el que habían perdido en la jornada anterior (20-0). Por el lado de los Springboks, el triunfo -sin bonus- les permitió acceder al primer puesto del grupo y así avanzar a las semifinales del certamen.

En las primeras acciones del duelo, fue salida de Sudáfrica y buena recepción de la Argentina, que rápidamente fue a jugar en campo local. La pelota regresó y Soler recogió otra patada al campo argentino e hizo que, con otro buen kick, su equipo fuera a jugar otra vez en el campo sudafricano. Así, en menos de dos minutos el partido arrancó con un ritmo digno de un match decisivo para la clasificación a las semifinales.

El primer scrum lo ganó con su empuje el equipo de Galindo y pidió, tras una infracción, patear a los postes. Valentino Dicapua, a los 4 minutos, puso el 3 a 0 parcial con una buena patada. Sudáfrica fue a buscar la igualdad, pero Los Pumitas resolvieron bien en defensa y fueron nuevamente al line con el seguro Rolotti. El local apeló a la infracción y Argentina, con Dicapua, buscó el line sobre los 6 minutos de juego. Otra vez en la hilera se jugó con Rolotti y el maul albiceleste, esta vez no prosperó. Los Springboks volvieron a intentar una reacción, pero la visita, bien plantada en defensa, respondió.

El partido era parejo con un leve predominio de parte de los argentinos, que seguían buscando aumentar ante una defensa verde que salía de punta a romper y cometía infracciones. Así, a los 10 minutos, llegó el line y maul para Los Pumitas, otra vez cerca del ingoal verde. Con un buen empuje y cambiando el eje, apareció Eliseo Chiavassa, el Capitán, para apoyar el primer try. Pero el juez francés dudó y recurrió al TMO para anular la acción por infracción argentina en el line. De esa forma, todo quedó como estaba.

Los Pumitas cayeron 24-16 ante Sudáfrica en el Mundial Sub 20 de rugby y lucharán por el noveno puesto (@WorldRugby)

Argentina, tocada en su amor propio fue otra vez, mientras la defensa sudafricana seguía cometiendo infracciones. Un nuevo penal, esta vez a Medrano, lo arpovechó Dicapua con su patada desde más de 35 metros para aumentar y poner el marcador 6 a 0. Sudáfrica fue a fondo en busca del descuento y recibió un penal. El equipo local fue al line en busca del try, a cinco metros del ingoal argentino. La defensa de Los Pumitas respondió bien y con buenos tackles abajo logró recuperar el balón. A los 22 minutos ser produjo un nuevo penal cometido por el conjunto local que Valentino Dicapua aprovechó desde su propio campo para el 9 a 0 parcial. Sudáfrica se desesperaba al no poder vulnerar a la defensa argentina.

A los 27 minutos, los forwards verdes avanzaron y Argentina perdió las marcas en su defensa por primera vez. Y llegó el descuento local con el primer try del partido apoyado por el hooker Juann Else y convertido por Jean Smith para el 9 a 7 que ponía en juego al anfitrión. Sobre los 30, Van Heerden fue amonestado tras una nueva falta y Los Pumitas, con un jugador más, fueron en busca del try que llegó a los 36 a través de Renzo Zanella. El joven de Comercial de Mar del Plata logró la conquista a puro empuje e ilusionó al equipo tras la buena patada de Dicapua que puso el score 16 a 7. Así se fueron al descanso sabiendo que consiguieron un parcial favorable, pero también que necesitaban tres conquistas más para poder clasificar a las semifinales.

En el complemento arrancó mejor Sudáfrica y a los 3 minutos descontó con un penal de Smith para achicar (10-16). Argentina buscaba volver a tomar confianza y no la encontraba. La heroica de la clasificación estaba cada vez más lejos. En 10 minutos, el encuentro era intenso y favorable a los Springboks a pesar de la férrea defensa argentina. A los 15, una escapada a fondo de los locales decretó el segundo try, pero la acción fue anulada tras el TMO por el árbitro francés Luc Ramos por pisar línea de costado. Y en la siguiente, Los Pumitas fueron con todo, pero la defensa verde respondió también y las cosas continuaban 16 a 10, con 25 minutos por delante.

El partido era parejo y quedaban 20 minutos por delante. Era hora de jugarse e ir a buscar los tres tries que se necesitaban para acceder a la siguiente instancia. Pero Sudáfrica también iba a ir en busca de dar vuelta el marcador, porque hasta el momento el seleccionado de Georgia era el que avanzaba con la victoria albiceleste. Y así el partido se hizo intenso y los dueños de casa consiguieron finalmente su objetivo al aprovechar a los 28 minutos y tras una buena jugada llegar al try a través de Corné Beets. El gol de Smith puso a los locales 17 a 16 arriba.

Sudáfrica le ganó a Los Pumitas en el Mundial Sub 20 de rugby (@WorldRugby)

Y entonces Sudáfrica fue a liquidarlo, el equipo de Bafana Nhleko intensificó su búsqueda entonado por la conquista y Los Pumitas agotados no pudieron frenar a esa altura los embates locales. Así llegó la definición con un nuevo try de Beets convertido por Smith para el 24 a 16 y la clasificación a las semifinales del equipo local.

Para Los Pumitas ahora quedará el domingo vencer a partir de las 11.30 a Japón e intentar llegar al noveno puesto, con el problema que una derrota ante el equipo nipón lo pondría a jugar por el descenso.

Así es este torneo de parejo y de poder clasificar para ser campeón se pasó a pelear por el noveno lugar.

La síntesis del partido

Argentina: Matías Medrano, Tomás Bartiloni y Renzo Zanella; Federico Rolotti y Efraín Elías; Eliseo Chiavassa (capitán), Aitor Bildosola y Benjamín Grondona; Agustín Moyano y Valentino Dicapua; Ignacio Lucero, Nicolás López González, Faustino Sánchez Valarolo, Ernesto Giúdice y Mateo Soler. Entrenador: Álvaro Galindo

Suplentes: Valentino Minoyetti, Francisco Palazzi, Tomás Rapetti, Facundo García Hamilton, Felipe Bares, Nicolás Viola, Juan Baronio y Valentín Soler Filloy.

Sudáfrica: Corné Lavagna, Juann Else y Dian Heunis; Coetzee Le Roux y Jf Van Heerden; Paul de Villers (capitán), Ghudian Van Reenen y Corné Beets; Imad Khan y Jean Smith; Michael Annies, Ethan Hooker, Kat Letebele, Jurenzo Julius y Hakeem Kunene. Entrenador: Bafana Nhleko

Suplentes: SJ Kotze, Phatu Ganyane, Zach Porthen, Jannes Potgieter, Abu Ndabambi, Asad Moos, Damian Markus, y Reagan Izaks.

Tantos en el primer tiempo: 4, 15 y 22 minutos, penales de Dicapua (A); 27m try, de Else convertido por Smith (S), y 36m try de Zanella convertido por Dicapua (A).

Amarilla: 30 minutos, Van Heerden (S).

Resultado parcial: Sudáfrica 7 vs. Los Pumitas 16.

Tantos en el segundo tiempo: 3 minutos, penal de Smith (S); 28 y 35 tries de Beets convertidos por Smith (S).

Cambios argentinos: ST: en el inicio, Juan Baronio por Mateo Soler (A); 21, Valentín Soler Filloy por Giúdice (A), Valentino Minoyetti por Bartolini y Felipe Bares por Grondona (A); 26, Tomás Rapetti por Zanella (A); 30, Facundo García Hamilton por Bildosola y Francisco Palazzi por Medrano (A), y 37, Nicolás Viola por Moyano (A).

Estadio: Athlone Sports Stadium, Cape Town, Sudáfrica

Árbitro: Luc Ramos (Francia)

Asistentes: Hollie Davidson (Escocia) y Dylen November (Sudáfrica).

Cómo continuará el Mundial

La Argentina deberá jugar para mantener la categoría, es decir en el cruce entre el noveno puesto y el decimosegundo. La paridad del torneo hizo que solo hubiera un equipo invicto en la fase clasificatoria. El campeón, Francia, consiguió sus tres triunfos y fue el único que además sumó el punto bonus en sus partidos. De esa forma, los galos jugarán la semifinal ante Inglaterra, que termino como mejor segundo de las tres zonas. La otra semifinal la animarán Irlanda, que terminó segunda en la tabla general de todos los grupos, y Sudáfrica, líder del Grupo C.

Por el quinto puesto jugará Nueva Zelanda, que pese a golear a Japón no le alcanzó y quedó como el segundo mejor segundo, ante Gales que finalizó tercero en su grupo. En tanto, Georgia se medirá con Australia, tercera en el Grupo B. Por el noveno puesto estarán jugando Argentina frente a Japón, que terminó último en su zona sin puntos. Completarán en el otro cruce Italia vs Fiji. Los perdedores jugarán por no descender y los ganadores por el noveno puesto.

