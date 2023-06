Los detalles del polémico entrenamiento militar al que se sometió la selección de rugby de Gales: “Les pusimos capuchas y les tiraron agua”

La selección de Gales quiere hacer historia en el Mundial (Reuters)

En septiembre de este año Francia albergará una nueva edición del Mundial de Rugby y para ese certamen la selección de Gales quiere llegar de la mejor manera posible. Por eso, el cuerpo técnico ideó un plan de trabajo que incluye entrenamientos inusuales para el deporte ya que están enfocados al ejercicio psicológico.

Te puede interesar: El felino gigante que “petrificó” a un conductor en Gales y provocó un acalorado debate en internet

Al menos eso explicó Warren Gatland, entrenador del combinado europeo, al detallar cómo fue la jornada de ejercicios militares a la que se sometieron los jugadores: “Fuimos a Milla Verde con el ejército y fue un día brillante pero no brutal. Fue más por un desafío psicológico por lo que los hicimos pasar. Hicieron algunas cosas de resistencia potenciadas, cargaron troncos cuesta arriba y luego tuvieron que meterse en una piscina. Estamos hablando de ponerlos en posiciones incómodas”.

En declaraciones compartidas por el portal británico The Guardian el técnico detalló que la idea surgió de uno de sus asistentes, Huw Bennett: “Todos los comentarios que recibimos de los jugadores fueron realmente positivos. Fue diferente y les hizo pensar en las cosas desde una perspectiva diferente, en términos de estar en situaciones estresantes, estar en un juego en el que no esperas cosas y cómo reaccionas ante eso. Cometes un error, estás bajo una gran presión, ¿cómo recuperas la compostura? … Tratando de relacionarme con esas situaciones. Sí, hemos estado trabajando duro, pero todos los días no son brutales, te lo juro”.

Te puede interesar: La estrategia del Real Madrid en el mercado ante los rumores sobre Mbappé y la decisión de Ancelotti con Nico Paz

Al dar más detalles sobre qué clase de ejercicios realizaron, contó que con la ayuda de los expertos del ejército les hicieron hacer pruebas militares: “Hicieron algunas cosas en las que les pusimos capuchas y les tiraron agua cuando no lo esperaban. Los bebés lloraban, las armas se disparaban, pero no fue un día completo. Fuimos allí por la mañana y terminamos alrededor de la 1 PM”.

El Mundial de Rugby comenzará el 18 de septiembre en Francia. Gales comparte el Grupo C con Australia, Fiyi, Georgia y Portugal. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a los cuartos de final y allí iniciará un camino de eliminación directa hasta la gran final, estipulada para el 28 de octubre.

Te puede interesar: Nuevo capítulo del escándalo en la selección de Bélgica: la feroz crítica a Courtois de una figura de la selección

Los Red Dragons son una de las mejores 10 selecciones del mundo y su más recuente logro fue el título del Seis Naciones en 2021, además ostentan un tercer puesto en el Mundial de 1987.

Seguir leyendo: