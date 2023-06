Lucas Alario vistió el Monumental: la frase que ilusionó a los fanáticos de River Plate y la aclaración del goleador

El delantero manifestó su deseo de retornar al Millonario en algún momento de su carrera

Lucas Alario dejó una huella imborrable en el hincha de River Plate con actuaciones memorables en partidos decisivos, como ocurrió en la final de la Copa Libertadores 2015 anotando uno de los goles de la victoria ante Tigres de México. El tercer máximo goleador del Ciclo Gallardo siempre es un nombre que sobrevuela entre los fanáticos para reforzar el plantel en cada mercado de pases. En este sentido, se refirió a su actualidad en Alemania y abrió la puerta para un regreso a largo plazo.

El Pipa retornó a la Argentina en los últimos días después de una mala campaña individual en el Eintracht Frankfurt. El campeón de la Europa League 2021/22 lo compró para esta temporada desde el Bayer Leverkusen y comparte plantilla con Rafael Santos Borré, otro hombre con pasado en la Banda. Sus 2 goles en 411 minutos repartidos en 26 partidos dan cuenta del poco lucimiento personal. Con esas estadísticas, no dejó lugar a dudas ante la pregunta sobre si estaba cómodo en su nueva institución. “Sí, obviamente que en lo personal no estoy como quiero, pero estoy tranquilo. Ahora estoy en modo vacaciones y tratando de disfrutar lo máximo con la familia y los amigos”, manifestó en el programa Un buen momento de Radio La Red.

En consonancia, el atacante de 30 años aprovechó su estadía en el país para observar las nuevas obras del Estadio Mâs Monumental y mantuvo una charla con algunos de sus excompañeros: “Hablamos con los chicos de la vuelta a River, pero en joda. Ellos saben también, nos conocemos. Hablamos mas de la vida y estamos felices de habernos encontrado”. El santafesino, que comenzará la pretemporada con la entidad de la Bundesliga a partir del 15 de julio, fue consultado sobre sus deseos de volver a vestir la camiseta de River Plate en algún momento de su carrera: “Ojalá porque pasé dos años increíbles acá, pero depende de qué deparará el fútbol y la vida”.

El punta también realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram con una imagen de su arribo al reducto, que aumentó su capacidad de 72.000 a más de 81.000 butacas. “Feliz de volver a pisar el Mâs Monumental totalmente renovado y de reencontrarme con amigos”, escribió el ex hombre de Colón. Matías Kranevitter fue uno de los futbolistas actuales de la plantilla que dejó su comentario en el posteo con un emoji de un corazón.

Estas situaciones generar un impacto enorme en redes sociales, con miles de fanáticos esperanzados con verlo retornar. El hecho escaló a punto tal que el futbolista tuvo que publicar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias”.

Allí ganó cinco títulos: la Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Copa Argentina 2016 y 2017 y la Recopa Sudamericana 2016. Anotó 41 goles y 12 asistencias en 82 partidos disputados y emigró al Leverkusen en agosto de 2017 por una cifra superior a los USD 22 millones.

