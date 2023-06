Malas noticias en San Lorenzo: Cerutti se rompió los ligamentos de la rodilla y será baja lo que resta del torneo

Ezequiel Cerutti estará seis meses fuera de las canchas (Getty)

Esta mañana, San Lorenzo mantuvo una práctica a puertas cerradas en Ciudad Deportiva. Según pudo averiguar Infobae, en el fútbol reducido Ezequiel Cerutti sufrió una lesión al apoyar mal la pierna en un salto. En ese mal movimiento, sintió un fuerte dolor y debió abandonar el trabajo. En la resonancia que se realizó en un laboratorio de imágenes se determinó una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

De esta manera, el delantero de 31 años será operado en los próximos días y después comenzará con la rehabilitación correspondiente. Por el grado de la lesión, el futbolista permanecerá, el menos, seis meses fuera de las canchas. La baja del ex Estudiantes es muy importante para el entrenador azulgrana, ya que el jugador era tenido en cuenta como titular.

Desde su llegada al club en el 2016, el atacante disputó 141 encuentros y convirtió 13 tantos. De la mano del ex entrenador Pablo Guede debutó el 6 de febrero de aquel año en el empate 2 a 2 con Patronato. En lo que va de 2023, jugó 19 partidos, de los cuales nueve lo hizo como titular y no convirtió ningún gol. El delantero juninense tiene contrato con la institución de Boedo hasta el 31 de diciembre con una cláusula de salida que indica que a fin de mes podría irse si llegase una propuesta que convenza tanto a él como a la dirigencia. Hasta el momento no han habido charlas respecto a su renovación, pero si su recuperación va más allá del 31/12 puede que se extienda su vínculo.

Cerutti no será la única baja que sufrirá el plantel comandado por Insúa. Porque a fin de junio, Federico Gattoni se irá a jugar al Sevilla de España. El marcador central fue vendido a principio del 2023, pero por un acuerdo entre ambas instituciones se quedará a vestir la camiseta azulgrana hasta el mes que viene. La idea es que el defensor de 24 años permanezca en el club de Boedo para jugar dos partidos más, el de la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Uno, y ante Estudiantes de Mérida en el Nuevo Gasómetro para cerrar la fase de grupo de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, por ahora no hay acuerdo entre ambos clubes para su continuidad, ya qué San Lorenzo debería hacerse cargo del seguro del defensor mientras permanezca en la Argentina y no estaría en condiciones económicas de hacerlo. Además, el 8 de julio el plantel andaluz arrancará la pretemporada y el plan del entrenador José Luis Mendilibar sería contar con él para disputar amistosos a partir de 31 de ese mes.

A su vez, Insúa le pidió a los dirigentes que hagan todo lo posible para retener a Gattoni hasta diciembre para que el Ciclón lo siga utilizando mientras sueña con pelear hasta el final las tres competencias, el torneo local donde se encuentra en la tercera ubicación de la tabla de posiciones a siete puntos del líder River Plate, el torneo internacional con la ilusión de seguir avanzando de ronda y la Copa Argentina. Hay que recordar que la venta del defensor al conjunto sevillano le dejó a la entidad de Boedo la suma de un millón y medio de dólares por haberlo adquirido seis meses antes de la finalización de su contrato.

Para que no se repita la situación de Gattoni y evitar perder a otros jugadores antes del 30 de junio, la dirigencia azulgrana ya empezó a negociar con tiempo con dos futbolistas para extender sus vínculos que se vencen a fin de año. Son los casos de Andrés Vombergar y Jalil Elías, piezas fundamentales en el armado del equipo que comanda el Gallego Insúa.

En cuanto al delantero de origen esloveno, las charlas se vienen dando hace varios meses pero todavía no llegaron a buen puerto. Es más, en la última semana llegaron al Ciclón dos propuestas por él, una de Arabia Saudita y otra de Brasil. Pero, San Lorenzo tiene prioridad a la hora de sentarse a renovar su vínculo que vence a fin de año y tiene una clausula de salida de un millón de dólares para llevárselo antes del 30 de junio. “Andrés está completamente comprometido con el club y está muy contento de ponerse la de San Lorenzo”, aseveró hace dos meses el manager deportivo, Matías Caruzzo.

El atacante de 28 años llegó al club en julio del 2022 desde San Luis de México como un desconocido y resultó todo un acierto por parte del entrenador. Con pasos previos por el ascenso argentino, en Ituzaingó, Fénix y Los Andes, el lungo delantero ya lleva 11 goles en apenas 40 partidos.

En cuanto a Jalil Elías, la situación es diferente porque el ex Godoy Cruz no tiene clausula de salida, le quedan seis meses de contrato y San Lorenzo podría retenerlo hasta diciembre inclusive. Pero a partir del 1 de julio, podría quedar en libertad de acción para firmar con otra entidad para sumarse en el 2024. “Es un jugador que está contento con el club y muy comprometido”, había afirmado en su momento Caruzzo sobre el capitán. La propuesta de renovación sería por una temporada más, hasta diciembre de 2024. De esta manera, existen negociaciones entre ambas partes pero todavía no llegaron a un acuerdo.

