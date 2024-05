El Mundial femenino se jugará en Sudamérica por primera vez en la historia: Brasil ganó la votación a una candidatura europea y será sede en 2027

Brasil recibirá el Mundial femenino en 2027 (Foto: Reuters/Chalinee Thirasupa)

Sudamérica tendrá por primera vez en su historia una Copa del Mundo femenina: Brasil recibirá la 10ª edición de la competencia en la próxima edición del 2027 tras vencer en la votación a la propuesta conjunta presentada por Alemania, Bélgica y Países Bajos.

El país que fue subcampeón en esta especialidad en el 2007 si impuso con 119 votos a 78 en la elección que se realizó durante el 74° Congreso de la FIFA que se celebró en Bangkok, Tailandia, y que contó las 211 federaciones que integran el máximo organismo. Hay que tener en cuenta que hubo 10 abstenciones y que los cuatro países con intereses en la elección no tuvieron derecho a voto.

El evento en Brasil marca un hito importante ya que es la primera vez que el país sudamericano acoge este torneo luego de haber pasado por China en dos ocasiones (1991 y 2007), Estados Unidos en otras dos (1999 y 2003), Suecia (1995), Alemania (2011), Canadá (2015), Francia (2019) y la reciente versión de Australia-Nueva Zelanda del 2023, que tuvo a España en lo más alto del podio.

Desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se informó que la elección de Brasil se basó en diversos factores, incluyendo su infraestructura deportiva, experiencia previa en la organización de eventos deportivos internacionales y el apasionado apoyo de sus aficionados al fútbol. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, expresó su entusiasmo, destacando que “será una oportunidad para mostrar nuevamente la hospitalidad y pasión de Brasil por el fútbol”.

Si bien todavía no es oficial la fecha del torneo, se espera que sea entre los meses de julio y agosto del 2027. El diario OGlobo advirtió que Brasil presentó a diez sedes (Río de Janeiro, San Pablo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasilia, Porto Alegre, Cuiabá y Manaos) con la misma cantidad de estadios Maracaná, Arena NeoQuímica, Mineirao, Fonte Nova, Castelão, Arena Pernambuco, Mané Garrincha, Beira-Rio, Arena Pantanal y Arena da Amazonia.

El mítico Maracaná sería la sede del partido inaugural y la final en este certamen que volverá a tener 32 selecciones, tal cual ocurrió durante Australia-Nueva Zelanda en 2019: habrá ocho grupos de cuatro equipos y los dos primeros avanzarán a octavos.

Hay que tener presente que previamente habían sonado Sudáfrica y la sede conjunta de Estados Unidos-México como aspirantes a organizar esta versión del Mundial, pero finalmente apuntarían a batallar por albergar el torneo durante la edición del 2031. Brasil desembarcó en Tailandia con una sede compuesta por el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, el ministro de Deportes, André Fufuca, Aline Pellegrino (subcampeona del mundo en 20027 y responsable de las competiciones femeninas de la CBF), Kerolin (delantera de la selección brasileña), Formiga (única atleta que participó en siete Mundiales), además de cuatro consultores.

Desde la Conmebol celebraron esta decisión: “Brasil recibirá a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 con una excelente infraestructura deportiva, que ya fue puesta a prueba en torneos de gran nivel anteriormente, como la Copa Mundial de la FIFA del 2014, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y dos ediciones de la Conmebol Copa América en los últimos años, 2019 y 2021″.

Al mismo tiempo que destacaron los eventos mundiales que desembarcaron en Sudamérica durante los últimos años: Mundial de Futsal 2016 en Colombia, Mundial Sub 17 femenino 2018 en Uruguay, Mundial de Fútbol Playa 2019 en Paraguay, Mundial Sub 17 2019 en Brasil y el Mundial Sub 20 2023 en Argentina.

Además, se esperan los inicios del Mundial Sub 20 femenino 2024 en Colombia, el Mundial Sub 20 2025 en Chile, junto con los partidos inaugurales del Mundial 2030 en Argentina, Paraguay y Uruguay para celebrar el centenario de la competencia.