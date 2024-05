Diana Mondino y Nicolás Posse se reunirán con Blinken para profundizar la relación con EEUU y analizar la situación en América Latina

Mondino y Posse se encontrarán con Blinken para tratar la agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Diana Mondino y Nicolás Posse se encontrarán hoy con Antony Blinken para profundizar la agenda común y abordar la crisis de los rehenes en Venezuela, la situación humanitaria en Haiti y la ofensiva de China en América Latina.

La reunión será en el Departamento de Estado, participará también Gerardo Werthein -embajador en Estados Unidos-, y es un cónclave importante para lograr un meeting entre Javier Milei y Joe Biden en el G7 de Italia.

La administración demócrata apunta a fortalecer la relación estratégica con el gobierno de la Libertad Avanza, y esa decisión geopolítica tuvo su correlato en la burocracia que funciona detrás de cada viaje internacional.

Blinken está con escaso tiempo por la situación en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, y la visita de Vladimir Putin a Xi Jinping. Pero tenía intenciones de recibir a la canciller y el jefe de Gabinete. Eso implicó que el cónclave se pasara dos veces de horario para evitar su cancelación.

Finalmente, Mondino, Posse y Werthein entrarán a las 15:00 (las 16:00 en Buenos Aires), al despacho del secretario de Estado en el edificio Harry. S. Truman.

Nicolas Posse, Diana Mondino y Gerardo Werthein durante su visita al Senado de los Estados Unidos

La Argentina refugia seis opositores al régimen de Nicolás Maduro en la embajada de Caracas. Venezuela rechazó conceder los salvoconductos -pese a la vigencia de los acuerdos internacionales- y la situación en la residencia diplomática es de temor frente a las habituales hostilidades del aparato represivo que responde a Maduro.

La crisis de los rehenes opositores será abordada por Posse y Mondino con Blinken. La Casa Blanca tiene distintos canales de comunicación con Caracas y podría mediar para forzar la concesión de los salvoconductos o, al menos, garantizar la inviolabilidad de la embajada argentina en Venezuela.

La canciller está irritada con el conflicto internacional, y ayer lo explicitó frente a los periodistas.

--Canciller, Venezuela ha dicho que que no va a darle el salvoconducto a los opositores en la embajada de Argentina. ¿Alguna reacción a eso?-, le preguntaron durante su visita al Instituto Cato

--Y la verdad que soy una dama y no puedo decir lo que me merece una explicación como esa, porque realmente es un incumplimiento absoluto de todos los convenios internacionales y no tiene ningún sentido desde el punto de vista nuestro, tratar de retener personas contra su voluntad-, contestó Mondino.

Gerardo Werthein presentó sus cartas credenciales en el Departamento de Estado, y hoy participa junto a Posse y Mondino en la reunión con Blinken

Estados Unidos siempre tuvo una influencia blindada sobre América Latina, era su área de interés en un mundo bipolar que sólo exhibió como excepción geopolítica a Cuba. Pero en las últimas dos décadas, China empezó a ocupar espacios regionales a fuerza de créditos blandos y la apertura estratégica de sus mercados.

Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela, por citar algunos ejemplos, se transformaron en aliados regionales de Beijing, y la Casa Blanca ya despliega una estrategia propia para balancear la influencia de Xi Jinping de América Latina. El gobierno de Milei es una pieza clave de ese plan de contención, que no tiene muchos actores en América Latina.

Blinken traerá este asunto a la conversación con Posse, Mondino y Werthein. Durante su viaje a Buenos Aires, el secretario de Estado describió las aspiraciones de Washington vinculadas a la ofensiva de China, y Milei, Posse y Mondino compartieron su perspectiva global.

El presidente está en las antípodas ideológicas de Xi y cree en la alianza estratégica con Estados Unidos. Y esa directriz en la toma de decisiones será transmitida hoy por el jefe de Gabinete y la canciller al secretario de Estado. Argentina no permitirá puertos chinos en el Sur, y menos aún su participación en emprendimientos tecnológicos o vinculados al control de la Hidrovía.

Javier Milei y Antony Blinken durante su encuentro en la Casa Rosada

Posse y Mondino también tienen intenciones de tratar la situación humanitaria en Haití. Estados Unidos solicito colaboración a la Argentina, y ya está en el Congreso un pedido de autorización de envío de tropas para colaborar con la seguridad en la isla caribeña. Haiti es un estado fallido, y la intención regional es encontrar instancias para revertir su anomia institucional.

Antes del cónclave con Blinken, Posse, Mondino y Werthein irán a la Cámara de Comercio de Estados Unidos para describir el plan de ajuste. Las principales compañías locales tienen expectativa respecto a los próximos pasos de la administración Milei.

Posse y Mondino regresan mañana a Buenos Aires.