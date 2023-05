Niko Takahashi, el futbolista de la Sub 20 de Japón que podría jugar para Argentina: “Vivimos el Mundial de Qatar con mucha alegría”

Niko Takahashi nació en España, pero representa a Japón en el Mundial Sub 20 por su madre. Su padre es argentino y nacido en La Plata, la ciudad donde jugó los primeros dos partidos (Foto: Getty)

Los Takahashi Cendagorta se mueven de una tribuna a la otra. En el primer tiempo se posicionan en la platea que tendrá a Niko como carrilero izquierdo. Son fácilmente identificables. Son ese grupo de más de diez argentinos vestidos con camisetas de Japón con el número 16 en la espalda y el nombre “Takahashi” “N. Takahashi” o “Niko”. Viven un sueño: ver a uno de los suyos jugar un Mundial Sub 20. Gritan un “Niko, Niko, Niko”, que rápidamente confunde a otros fanáticos asiáticos que no dudan en entonar el clásico “Nipón, Nipón”.

Ellos son los familiares del lateral izquierdo de la selección Sub 20 de Japón. Uno de esos tantos casos multiculturales que presenta esta Copa del Mundo juvenil de a montones. Niko es el hijo del argentino Federico Cendagorta y la japonesa Kaori Takahashi. Podría vestir la albiceleste, también la camiseta española por su acta de nacimiento en Barcelona, pero optó por vestirse con los colores de su madre. Sin embargo, no esquiva las raíces.

Con un acento español inconfundible, se planta ante Infobae tras la derrota contra Colombia en la segunda fecha del Grupo C y no esquiva a tocar temas que exceden al fútbol. Luego del partido en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Takahashi no expone muecas de fastidio. Es respetuoso y atiende a cada uno de los medios que le piden una entrevista. Su visita a la ciudad paterna es uno de los temas ineludibles para los periodistas locales.

“Es un orgullo jugar en la ciudad de mi padre. Estoy muy feliz de estar aquí, más disfrutando con la familia. Tenerlos cerca es un orgullo para mí. Nos han tratado muy bien en todos lados”, expresa. En la tribuna están algunos tíos, primos, sus padres y su abuelo. La historia de los Cendagorta nació en La Plata, pero una rama de la familia debió emigrar abruptamente en 1976 con el inicio de la Dictadura Militar en el país.

“Somos de La Plata, somos cuatro hermanos y mi viejo. Vivíamos en La Plata, en el año 76 nos tuvimos que exiliar en Barcelona. Allá crecía, fuimos a la escuela. Y conozco a Kaori que es la mamá de Niko”, había relatado su padre Federico en una nota con FIFA días atrás. En esta ocasión, ante la abrumadora cantidad de pedidos de entrevistas que tuvo tras la viralización de su historia, prefirió no hablar con los periodistas. El protagonista es su hijo, no él.

A pesar que Niko aterrizó en el país paterno para la competencia, su familia exprimió las horas libres que le dio la selección y lo llevó a conocer parte de sus raíces: “Es un orgullo estar en Argentina, siempre he querido venir desde pequeño. He tenido la oportunidad de dar un paseo por Buenos Aires y fue muy bonito. Más teniendo la familia aquí. La verdad es que estoy muy contento”, le relató a este medio. “No sé la calle que recorrimos, no recuerdo, pero fue en Buenos Aires”, agrega. “¿Te llevaron a comer?”, le consultamos. “¡No, a comer no!”, dice entre risas. Claro está que el cuidado puntilloso de su nutrición es un tema fundamental especialmente en competencia.

Niko Takahashi sólo jugó el primer tiempo de la derrota ante Colombia por un malestar

El lateral de apenas 17 años habla con un aplomo digno de un futbolista de experiencia. Esta derrota por 2-1 pone a Japón en una situación delicada y Niko podría estar fastidioso no sólo por el resultado sino por abandonar el campo en el entretiempo por un malestar que lo tuvo en duda hasta el último minuto. “Me dolía un poco la cabeza”, confiesa al explicar esa variante. Sin embargo, sólo corta cada una de la decena de entrevistas que le fueron pidiendo en su paso por la zona mixta por la intervención de la jefa de prensa del combinado nipón.

También podría incomodarse por las consultas ajenas al partido, más vinculadas a su vida cotidiana. Pero el lateral de La Masía de Barcelona esquiva con simpleza las preguntas más espinosas –”Ahora estoy centrado aquí”, repite una y otra vez sobre la posibilidad de vestirse de albiceleste en un futuro– y no esquiva en reconocer que lo puso feliz el título de la Scaloneta en Qatar: “Vivimos el Mundial con mucha alegría. Fuimos con mi papá a celebrarlo a Barcelona, muy contentos estuvimos”.

En ese tono, confiesa la emoción que le genera la posibilidad de compartir en un futuro el plantel de Barcelona con Lionel Messi: “Me entusiasma. Al final un jugador como Messi, el mejor del mundo, que venga al Barça siempre es bueno”.

El más joven del plantel que conduce Koichi Togashi sabe que el triunfo en el estreno ante Senegal les permitirá tener en sus manos la clasificación en la última fecha contra Israel (sábado 27/5 en Mendoza desde las 18): “Somos un equipo fuerte, estamos unidos. Quizás hay pequeñas cosas a mejorar. Lo sacaremos adelante sin problema. Hoy fallamos de no tener un poco más la presión alta, ahí quizás nos faltó gestionar con sangre fría un poco más. Manejar mejor la pelota y mover más al rival”.

Afuera todavía lo espera su abuelo, sus tíos, sus primos argentinos. Esos que en el segundo tiempo se movieron de tribuna para estar cerca de Niko en el lateral, aunque no pudieron verlo saltar al campo por esos malestares que lo corrieron en el entretiempo. Igual, la presencia de ellos fue la que al menos lo empujó a jugar los 45 minutos iniciales: “Al final te da mucha energía jugar con al familia en la tribuna”, reconoce. Y se marcha con una sonrisa que, quizás, en el futuro sea con la camiseta de Argentina.

