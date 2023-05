“Es una locura ser así de grande”: el video de Kylian Mbappé con Victor Wembanyama que se volvió viral

El video de Mbappe y Wembayama que recorre el mundo

Mide 2,24 metros, tiene 19 años y es una de las máximas promesas de la NBA. Es francés, se llama Victor Wembanyama y se convertirá en jugador de San Antonio a partir del mes que viene, sin embargo su nombre se volvió tendencia durante la lotería del draft por un video que protagonizó con Kylian Mbappé.

La estrella del PSG es un fiel admirador de este joven talento a quien el propio LeBron James denominó “Extraterrestre”. El futbolista, que había ido a apoyar en otras ocasiones a Wemby, se mostró cerca del joven en uno de los días más importantes de su vida.

Las cámaras capturaron el momento exacto en el que el jugador, de 1,78 metros, se paró al lado del basquetbolista. “No debe ser fácil de encuadrar para los fotógrafos”, bromeó un usuario al ver la diferencia de altura entre ambos referentes del deporte francés. “Es una locura ser así de grande”, afirmó otro.

“¡El tipo que sale de la película de avatar, es demasiado!”, exclamó un tercero, comparándolo con los gigantes de la película de Disney, mientras que un cuarto lanzó un juego de palabras: “La expresión mirar a alguien desde arriba adquiere aquí todo su sentido”.

Sólo en la cuenta oficial de NBA France, la grabación alcanzó las 421 mil reproducciones, más de 400 comentarios y sigue contando.

Cabe señalar que el galo, es uno de los prospectos más codiciados en la historia de la NBA y causaría un impacto inmediato en la liga.

Consultado por ESPN, el comisionado de la NBA Adam Silver se mostró entusiasmado sobre Wembanyama: “Tiene 19 años y yo no usé una cinta métrica o de yardas o de lo que se use en Francia, pero sí me pareció de siete pies y cuatro pulgadas... Está claro que parece un talento único en su generación”.

En lo que respecta a los Spurs, con esta, es la tercera vez en la historia que han ganado la lotería. En las dos ocasiones anteriores realizaron selecciones que les redituaron éxitos durante décadas: David Robinson en 1987 y Tim Duncan en 1997.

“Estoy tratando de ganar un anillo de campeón lo más pronto posible”, dijo Wembanyama a ESPN después de los resultados de la lotería. “Así que estén listos”.

La joven promesa finalizó su temporada regular con Boulogne-Levallois, equipo de la máxima liga profesional en Francia, el mismo martes. Anotó 22 puntos para ser el líder anotador de la campaña. “No puedo realmente describir esto”, afirmó mientras compartía los resultados de la lotería con su familia y amigos. “Es un momento muy especial”, sentenció.

