Guardiola estalló de furia por la actitud antideportiva del colombiano Yerry Mina: las marcas que dejó en el cuerpo de Haaland

Pep Guardiola le recriminó a Yerry Mina sus reacciones en contra de Erling Haaland (Reuters/Jason Cairnduff)

El Manchester City se encamina a su quinto título en las últimas seis temporada de la Premier League y este domingo dio otro paso al ganarle 3-0 de visitante al Everton. Uno de los tantos fue convertido por Erling Haaland que llegó a 36 gritos en 33 partidos y se aleja en la cima de los goleadores del certamen inglés. Pero el delantero noruego tuvo un capítulo aparte con el defensor colombiano Yerry Mina, quien buscó sacar del partido al Androide con acciones antideportivas que causaron la bronca del entrenador de los Ciudadanos, Pep Guardiola.

Durante todo el encuentro Mina lo arañó a Haaland, quien no reaccionó ni tampoco pareció importarle mucho ya que logró anotar otra vez luego de conectar de cabeza un centro preciso de Ilkay Gündogan, la figura del encuentro que además de su asistencia marcó los otros dos tantos, el segundo con un perfecto tiro libre.

Estas fueron las marcas que dejó el colombiano Yerry Mina en el cuerpo de Erling Haaland tras el partido del Everton vs. Manchester City. (Reuters)

Luego del encuentro, las cámaras fueron con Haaland quien cambió su camiseta y se mostró con su torso descubierto. Allí pudieron verse las marcas de los arañazos que le tiró Mina. Las fotos circularon en la redes sociales y se hicieron virales. Pero el escandinavo se inmutó por ello y hasta se mostró sonriente. En el vestuario subió una foto en la que muestra sus botines que llevan el número 356, pero tachó el 5 con un marcador para dejar el “36″, como referencia de la cantidad de goles que lleva en la Primera División inglesa en esta temporada.

Pero el que no se quedó tranquilo fue Guardiola, quien lo encaró a Mina y le hizo saber su enojo por lo sucedido con Haaland. Más tarde, el entrenador español se refirió al tema. “Le dije: ‘Eres lo suficientemente bueno para hacer ese tipo de cosas’. Es innecesario”, recriminó Pep quien agregó: “Él sabe qué hizo. Pregúntenle. Esto no es físico, esto no es mental. Hay cosas que no es necesario hacer que él hace. Esta vez fue con Aymeric (Laporte), con Jack (Grealish), con todos. Pregúntenle. Invítenlo a la conferencia de prensa”. Al futbolista cafetero se lo vio discutir con varios jugadores del City, que, por cierto, le negaron la mano cuando terminó el partido.

Haaland mostrando sus botines en el vestuario

Mina es el mismo que protagonizó uno de los tres penales atajados por Emiliano “Dibu” Martínez en la semifinal de la Copa América 2021 jugada en Brasil. En aquella definición el marplatense inmortalizó el “mirá que te como hermano”, pero con Yerry tuvo un duelo aparte ya que se conocen del fútbol inglés. Dibu es arquero del Aston Villa y en el momento de la ejecución del colombiano le dijo: “Estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Hacete el boludo, mirá que te conozco. Mirá que si me la cruzás te la atajo” y luego le contuvo el remate.

A falta de dos fechas para terminar la temporada de la Premier League, el Manchester City lidera con 85 puntos y le lleva 4 al Arsenal, que sufrió una goleada 3-0 de local ante el Brighton de Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte. En la próxima jornada el equipo de los Ciudadanos recibirá al Chelsea. Si ganan se coronarán campeones más allá de cualquier resultado de los Gunners. De conseguirlo será su tercera coronación consecutiva en el certamen inglés.

