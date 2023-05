Joel Embiid se quedó con el premio MVP de la NBA: su emoción al conocer la noticia y el lujoso regalo que le hizo James Harden

El momento en el que el basquetbolista camerunés de los Philadelphia 76ers se enteró que es el Jugador Más Valioso de la temporada de la NBA

La NBA dio a conocer al ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada 2022/23 y, por quinto año consecutivo, el galardón más importante de la liga de básquet de los Estados Unidos quedó en manos de un extranjero. El camerunés Joel Embiid, pivote de los Philadelphia 76ers, se llevó los honores.

Embiid, el gigante de 2.13 metros que cambió el voley por el básquet, se enteró de la noticia en el hotel donde concentra el plantel de los Sixers de cara al segundo punto de la serie de semifinales de la Conferencia Este ante Boston Celtics. Reunido en un salón con el resto de sus compañeros, el jugador de 29 años no pudo ocultar su emoción y se tapó el rostro cuando escuchó que el premio era suyo.

“No sé muy bien por dónde empezar, ha tardado mucho en llegar. Han sido años de trabajo duro, he pasado por muchas cosas. Y no hablo solo de básquet, hablo de la vida, de mi historia, de cómo he llegado hasta aquí y de lo que me ha costado estar aquí”, fueron las primeras palabras del MVP a la cadena TNT.

Con un promedio de 31.1 puntos por juego, el camerunés nacionalizado francés superó en la votación final al serbio Nikola Jokic, quien venía de ganar el premio en las últimas dos temporadas consecutivas (2021 y 2022). Tercero quedó el griego Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks, quien también había conquistado dos veces el MVP, en 2019 y 2020.

El MVP de la NBA recibió un Rolex de parte de su compañero de equipo en los Philadelphia 76ers

Embiid se convirtió en el segundo jugador africano en ser nombrado MVP de la temporada regular de la NBA después del nigeriano Hakeem Olajuwon en 1994. Luego de ser nombrado, JoJo recibió el cariño de sus compañeros de los Sixers y James Harden -el último estadounidense en ganar el premio en 2018- le hizo un obsequio especial. Le regaló un reloj Rolex de plata grabado con la leyenda “23 MVP”, por el número de camiseta que viste su compañero.

Esta noche, los 76ers, con la presencia de su estrella, buscarán ganar el segundo punto de la serie ante Boston Celtics como visitante y quedar un poco más cerca de la final de conferencia.

LOS ÚLTIMOS 10 GANADORES DEL PREMIO MVP DE LA NBA

2023: Joel Embiid (Camerún / Philadelphia 76ers)

2022: Nikola Jokic (Serbia / Denver Nuggets)

2021: Nikola Jokic (Serbia / Denver Nuggets)

2020: Giannis Antetokounmpo (Grecia / Milwaukee Bucks)

2019: Giannis Antetokounmpo (Grecia / Milwaukee Bucks)

2018: James Harden (Estados Unidos / Houston Rockets)

2017: Russell Westbrook (Estados Unidos / Oklahoma City Thunder)

2016: Stephen Curry (Estados Unidos / Golden State Warriors)

2015: Stephen Curry (Estados Unidos / Golden State Warriors)

2014: Kevin Durant (Estados Unidos / Oklahoma City Thunder).

Joel Embiid, el gigante camerunés que ganó por primera vez el premio MVP de la NBA

LOS JUGADORES QUE MÁS VECES GANARON EL PREMIO MVP

6: Kareem Abdul-Jabbar (USA) (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)

5: Bill Russell (USA) (1958, 1961, 1962, 1963, 1965) y Michael Jordan (USA) (1988, 1991, 1992, 1996, 1998).

4: Wilt Chamberlain (USA) (1960, 1966, 1967, 1968) y LeBron James (USA) (2009, 2010, 2012, 2013).

3: Moses Malone (USA) (1979, 1982, 1983), Larry Bird (USA) (1984, 1985, 1986) y Magic Johnson (USA) (1987, 1989, 1990).

