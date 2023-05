Uno de los mentores de Messi reveló que no cree que vuelva al Barcelona y señaló cuál es “el único club del mundo” en el que aún puede lucirse

El ex Barcelona, Charly Rexach, destacó cuál es el equipo ideal para Messi

Lionel Messi comenzó a cumplir la sanción que le impuso el Paris Saint-Germain por el viaje que hizo a Arabia Saudita sin permiso y no se presentó a la práctica. Luego de la polémica penalidad que el club filtró a la prensa francesa y por el momento no hizo oficial, el capitán del seleccionado argentino no acudió al centro de entrenamiento Camp des Loges.

El plantel conducido por Christophe Galtier volvió al trabajo luego de tener día libre el martes y tal como se preveía lo hizo sin la Pulga. Según informan los medios franceses, el director deportivo de la institución, el portugués Luis Campos, se comunicó con Leo el lunes por la tarde y le comunicó la sanción que recibió por viajar a Medio Oriente.

El campeón del mundo en Qatar estará dos semanas sin entrenarse con el plantel y también tendrá una rebaja salarial. En este sentido, la leyenda internacional se perderá los partidos contra Troyes, el domingo de visitante, y ante Ajaccio, el sábado 13 en París, pero es una incógnita si estará para las últimas tres fechas de la Ligue 1.

Desde el entorno del astro rosarino, que termina su vínculo el próximo 30 de junio, revelaron que se le informó al club del viaje a Asia por sus compromisos comerciales como “embajador de Turismo”. Sin embargo, la situación cambió después de la derrota frente al Lorient (3-1), ya que el cuerpo técnico decidió cancelar el lunes libre y dejar solo el martes como día de descanso.

En este contexto, el ídolo popular está cada vez más lejos de renovar su vínculo con el PSG y un posible destino sea su regreso al Barcelona. Sin embargo, para uno de los descubridores del astro argentino su destino podría estar lejos de la Ciudad Condal, ya que destacó que “el equipo ideal para Messi es el Manchester City, porque ahí aún puede lucirse ”.

“Si tú me preguntas el equipo del mundo que juega como jugaba el Barcelona de hace 10 años es el Manchester City y es el lugar donde Messi podría encajar para seguir ganando cosas”, manifestó Charly Rexach en diálogo con Radio Villa Trinidad. Además, el ex delantero que vistió la camiseta del Blaugrana entre 1965 y 1981 analizó el presunto reencuentro que podría darse entre Pep Guardiola y el mejor jugador del planeta: “Significaría la misma explosión que sucedió en Argentina tras ser campeón del mundo”.

“Messi siempre tiene que jugar en primer nivel. Él debería hablar directamente con Guardiola para que lo incorpore y busque ganar otra Champions League. Creo que sería posible, porque siempre tuvo una gran relación con Guardiola y futbolísticamente es un equipo que tiene a todos los jugadores con un perfil parecido al Barça de hace unos 8 o 9 años”, insistió.

Finalmente, Charly Rexach también recordó cómo fue la salida del máximo ídolo del Culé del combinado catalán: “Fue uno de los desengaños mas grandes que sufrí en el mundo del fútbol, porque Messi no se merecía una salida de ese tipo. Creo que será difícil que vuelva como jugador, tal vez pueda retornar como embajador, entrenador o en otra función. Messi tiene que tener un vínculo total y absoluto con este club. Él quedó decepcionado con los dirigentes que hay ahora, por eso, para mi punto de vista lo veo muy difícil. Laporta tiene el cartel de haber echado a Messi y me parece que ahora es demasiado tarde para recuperarlo”.

