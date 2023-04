El pícaro guiño de Enzo Fernández a River Plate cuando le preguntaron por su chance de jugar en el Santiago Bernabéu

Enzo Fernández buscará con su equipo, el Chelsea, dar el golpe en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en el mítico estadio Santiago Bernabéu, donde enfrentará este miércoles al poderoso Real Madrid, que busca su decimoquinta Orejona. El mediocampista surgido de River Plate no pudo evitar responder con una mueca de felicidad acerca del escenario que tan buenos recuerdos le trae el simpatizante del Millonario.

Te puede interesar: El plan del Real Madrid en Champions League que alarma al Chelsea: Enzo Fernández y otras seis figuras, en la mira

En la conferencia de prensa previa al imporante cruce, el jugador, de 22 años, habló al comienzo sobre la reciente salida del entrenador de los Blues, Graham Potter, y la llegada como DT interino de Frank Lampard. “No cambió nada porque el grupo se mantiene fuerte mentalmente. Trataremos de hacer lo mejor posible mañana, un gran partido”, remarcó el nacido en San Martín. En la segunda parte de la pregunta, Enzo comenzó definiendo al Bernabéu como un “gran estadio” con un gesto serio, pero al instante su rostro se iluminó y expresó sonriente: “Estoy muy feliz de jugar acá y me trae bonitos recuerdos”.

La referencia es claramente al 3-1 ante Boca Juniors que consiguió el River de Marcelo Gallardo en la final de la Copa Libertadores de América que se trasladó a la capital de España por los incidentes en el estadio Monumental. Aquel 9 de diciembre de 2018, Fernández ni siquiera había debutado en la Primera de la Banda, pero siguió de cerca al club de sus amores, donde luego triunfaría.

Te puede interesar: Real Madrid vs Chelsea EN VIVO: dónde y cómo ver en Perú cuartos de final ida de Champions League 2023

Acerca del rival, un verdadero “cuco” en competencias europeas, el jugador que llegó a Londres desde el Benfica de Portugal por 121 millones de euros (unos 133 millones de dólares), admitió que no siente presión ni miedo de enfrentarse a los Merengues. “Sé la responsabilidad que generan estos partidos, pero presión no tengo, voy a disfrutar del partido, no tengo que demostrar nada a nadie”, afirmó.

Enzo Fernández habló en la previa al choque de cuartos de final entre Chelsea y Real Madrid por Champions League (REUTERS/Juan Medina)

“Sabemos que el Madrid es un club histórico, con mucha historia, con jugadores de jerarquía, pero confiamos en nuestro trabajo. Tenemos respeto, sabemos de la jerarquía de los delanteros del Madrid... Vinicius, Benzema, Rodrygo, Valverde, pero trataremos de contrarestarlo con nuestros defensores”, agregó en la previa al choque que se definirá en Stamford Bridge.

Te puede interesar: “¡Día libre mañana!”: el discurso de Carlo Ancelotti tras el 4-0 ante el Barcelona que se gritó más que un gol en el vestuario del Real Madrid

Otra de las perlitas en la charla de Enzo con la prensa a horas del partido con el Real Madrid se dio cuando llegó una consulta acerca de la frase viral de Jorge D’Alessandro en el programa español El Chiringuito, en el cual definió al jugador como una de las Ferrari de la Scaloneta durante el Mundial de Qatar 2022 que terminó conquistando la selección argentina ante Francia.

“Estoy agradecido a Jorge porque siempre habla maravillas de mí, así que quiero agradecerle públicamente por todos los mensajes que me ha dedicado. Todavía no siento que he llegado a mi nivel top en el Chelsea. Llevo poco tiempo, es una liga diferente, es otra ciudad y otra vida. Estoy tratando de adaptarme a un país nuevo con mi familia para dar lo mejor dentro del campo”, concluyó uno de los futbolistas que pisará el césped del Bernabéu.

El jugador del Chelsea y la selección argentina respondió sobre la frase del analista de El Chringuito, quien lo definió como una de las Ferraris de la Scaloneta

Seguir leyendo: