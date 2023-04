La actualización del FIFA 23 desató furiosas críticas de las estrellas del fútbol femenino: “Me hicieron pechugona, desínflenme las tetas”

El FIFA 23 es uno de los videojuegos más populares para consolas a nivel mundial y muchos usuarios utilizan cada actualización para evitar que pierda atractivo ante las constantes fluctuaciones de este deporte, pero las últimas novedades trajeron furiosas críticas por parte de las integrantes de la National Women’s Soccer League (NSWL).

Te puede interesar: Mariana Gaitán anotó un golazo para Boca ante River y se lo dedicó a Riquelme: la reacción de Román al ver el “Topo Gigio” desde el palco

La liga de los Estados Unidos es la más importante del globo terráqueo dentro de esta disciplina y, debido a esto, es uno de los torneos competitivos más fuertes en esta rama. Sin embargo, la empresa EA Sports, encargada de la configuración del juego, se transformó en el foco de los mensajes negativos después de que haya introducido la Champions League femenina sumando a 12 equipos de la NSWL. Los avatares de las jugadoras escalaron el foco de la discusión entre las protagonistas.

“Tenían la vincha, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien hasta me hizo PECHUGONA!!!! Desínflenme un poco las tetas y pónganme una camiseta distinta. Mantendré las cejas en este punto”, contratacó la delantera canadiense Sydney Leroux. La punta del Angel City FC criticó la sexualización de su cuerpo y apuntó contra la organización: “Sé que esperan que las mujeres estemos simplemente agradecidas de que nos hayan dado un poquito de publicidad, pero por favor dejen de hacernos perder el tiempo. Algunas de nosotras somos calvas”.

Sydney Leroux, Janine Beckie y Alex Chidiac

Instantes después, decidió tomarse la situación a broma, ya que la colocó como foto de perfil en Twitter y agregó: “Vas a asustar a mis hijos”. Otra de las opiniones más destacadas se dio con la defensora del Houston Dash, Caprice Dydasco, porque se mostró ofendida por la apariencia visual diseñada, a pesar de que muchas mujeres habían sido llamadas para realizar este proceso en persona: “Estoy agradecida de que EA Sports finalmente incluya la NWSL, pero esto no me representa”. En respuesta a su mensaje, la jugadora estadounidense del Liverpool de Inglaterra, Katie Stengel, escribió: “Agradece que te hayan puesto pelo”.

Te puede interesar: Boca Juniors goleó 3-0 a River Plate en La Bombonera y se quedó con en el Superclásico del fútbol femenino

Cabe recordar que esta situación también llegó a suceder en diferentes ocasiones con distintos jugadores del plano masculino y la incursión de la rama antagónica no fue la excepción ante las voces disidentes por las pocas similitudes que hay entre la figura de carne y hueso con respecto a la imagen virtual. Justamente, la australiana Alex Chidiac hizo mención a la preparación que debió realizar para que, finalmente, haya errores en su desarrollo físico dentro de la pantalla. “No puedo creer que usé una red en el pelo para esto”, aseguró la representante del Racing Louisville.

Sin embargo, la faceta visual no fue la única objetada en la elaboración de los comentarios porque una de las compañeras de Leroux en Los Ángeles, Sarah Gorden, criticó con fiereza a los desarrolladores: “Cuando EA Sports no me colocó entre las 10 primeras en velocidad me enojé pero dije ‘eh, se los mostraremos’. Pero cuando me dieron una calificación de 48 en velocidad, me di cuenta de que nunca vieron y nunca verán un juego de la NWSL”.

Te puede interesar: Las perlitas del triunfo de Boca en el Superclásico femenino ante River: de los 521 goles de Andrea Ojeda a un grito desde el vestuario

Seguir leyendo: