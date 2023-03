Un ex jugador español denunció que intentaron sobornarlo con 50 mil euros para perder y detalló el paso a paso de los amaños en el fútbol

El ex jugador Aday Benítez denuncia un intento de soborno

Desde siempre existieron sospechas y muchos protagonistas se animaron a ventilar algunos episodios oscuros en el deporte. Los amaños, con el impulso de las apuestas deportivas online, tomaron mayor notoriedad en el último tiempo. Aday Benítez, ex futbolista español, contó con lujo de detalles dos situaciones que le tocó atravesar cuando era profesional.

“A mí y a mucha gente más nos ofrecieron cerca de 50 mil euros por dejarnos perder”, fue el título de la entrevista en el programa español El Bar que dejó con la boca abierta a más de uno. “Te lo voy a explicar muy rápido: era absurdo aceptar porque ese año ascendíamos a Primera División, nos quedaba un partido de liga y yo no iba a manchar toda la temporada por un partido de liga. Yo no iba a aceptar, pero me lo ofrecieron...”, confesó Benítez.

Aunque no brindó precisiones sobre el equipo y rival en cuestión, investigando su palmarés puede afirmarse que se trató de un encuentro correspondiente a la última fecha del campeonato de segunda división española de la temporada 2015/2016. Benítez jugaba en el Girona, que había ascendido a Primera en la jornada anterior, y su equipo visitó al Córdoba (ya sin chances de ascenso ni descenso) en el estadio Nuevo Arcángel el 10 de junio de 2016. El resultado fue 2-1 a favor del Córdoba.

Aday Benítez, el ex jugador que denunció intentos de soborno en el fútbol español

Más tarde, el ex mediocampista precisó cómo es el paso a paso de los amaños en el fútbol: “Contactan a un jugador que es el enlace que coge a sus personas de confianza en el vestuario. Solo tienes que coger a tres. Al final, terminan participando más. Pero con que compres a un portero, un central y un delantero prácticamente lo tienes medio hecho. Pero no puedes comprar solo a tres jugadores evidentemente”.

Esto no fue todo, porque Aday también describió otra situación turbia que le tocó atravesar cuando era jugador del Tenerife (temporada 2013/2014). “No puedo corroborarla porque yo no estuve entre esos jugadores. Pero en un último partido de liga, nosotros no teníamos opciones de entrar en playoffs y el Sporting de Gijón, nuestro rival, sí. Íbamos a jugar los que no veníamos haciéndolo últimamente y al final acabaron jugando los que venían jugando. El míster cambió la alineación sobre el final y perdimos 3-1 con unos goles...”, sentenció.

Las pistas que mencionó el ex jugador catalán, en este caso, dejaron todavía menos dudas. El polémico encuentro habría sido entre Sporting de Gijón y Getafe el 7 de junio de 2014 por la Fecha 42 de la segunda divisón en el estadio El Molinón. El único detalle es que en realidad el tanteador marcó 3-0 y no 3-1 como él manifestó. Los de Asturias necesitaban ganar en casa para asegurarse su ingreso a los playoffs, mientras que los de Canarias ya no tenían aspiraciones en el certamen.

“Me pareció muy raro que no nos jugábamos nada y además nos habían dicho que íbamos a jugar los que no veníamos jugando. Sobre el final, el último día, se cambió la alineación”, fueron las declaraciones que hicieron mucho ruido en toda España.

