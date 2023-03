Querétaro aún no podrá abrir sus puertas para el partido contra Toluca

(Foto: Instagram/estadiosdemexico)

Cursando ya la mitad del Clausura 2023 y estando ya a un año de los desafortunados sucesos entre aficionados del Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, se especuló que para el compromiso de la jornada 10 ante el Toluca en la casa de los “Gallos Blancos” ya podría contar con la presencia de los seguidores locales; sin embargo, el gobierno del estado pospuso la decisión por un par de fechas más.

Derivado de la riña que hubo en la casa de los “Gallos” el 5 de marzo del 2022, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX impusieron un año de veto para los aficionados del conjunto queretano, motivo por el cual, los “Albiazules” disputaron a puerta cerrada todos sus compromisos como locales durante un año completo.

A raíz de ello, durante los recientes días la FMF señaló que las puertas del Corregidora se volverían a abrir al público para el próximo 5 de marzo en la jornada 10 del Clausura 2023, cuando el Querétaro reciba a los Diablos Rojos de Toluca, pues en esa fecha se cumplirá el año de castigo impuesto por los altos mandos del fútbol mexicano.

(Foto: Twitter/Club_Queretaro)

No obstante, la Secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, señaló en conferencia de prensa que los Gallos Blancos aún no reciben la autorización por parte de la entidad federativa para permitir el acceso a los seguidores. El motivo se debe a que aún no hay una aprobación por parte de protección civil y seguridad.

“No tenemos todavía una fecha específica de reapertura porque es necesario que el equipo cuente con todas las condiciones de seguridad que se le están exigiendo, está condicionado a eso y estaríamos esperando el poder verificar todas estas cuestiones en materia de seguridad y de protección civil”, señaló la funcionaria.

Posteriormente, mencionó que pese a no tener una fecha definida para volver a albergar seguidores en el inmueble, si reconoció que podría ser el 19 de marzo cuando reciban a los Bravos de Juárez, siempre y cuando el equipo brinde las condiciones de seguridad para las personas y las familias que acuden. Todo esto con la premisa de tener un espectáculo deportivo y familiar.

(Foto: Twitter/@Club_Queretaro)

“Se tenía previsto que podría abrirse para el 19 de marzo, vino está decisión de la Femexfut, que es bien recibida. No traigo la precisión de la fecha, hay que ver cuando se cumple con todo lo requerido”.

Cabe mencionar que para hacer posible esa reapertura se le pidió al club como requisito 200 cámaras instaladas dentro del inmueble, además de renovar los planes de seguridad y la instalación del FAN ID. Los sistemas de seguridad y la instalación de cámaras serán probado antes por las autoridades locales, así como la Federación Mexicana de Futbol, para garantizar la paz.

Los juegos que le quedan como local al Querétaro en el presente torneo

Partiendo de la premisa en la que los Albiazules podrán recibir a su gente a partir de la jornada 12 del presente Clausura 2023, los seguidores del club podrán ver a su equipo durante cinco compromisos de la fase regular, aunque con una ligera esperanza de verlos en las instancias finales del torneo, pues después de 9 jornadas, militan en la penúltima posición de la tabla con solo cinco unidades, producto de cinco empates.

A continuación, dejamos los duelos que le quedan de local al equipo durante la fase regular:

Jornada 10.- Querétaro vs Toluca (5 de marzo)

Jornada 12.- Querétaro vs Juárez (19 de marzo)

Jornada 4 (partido pendiente).- Querétaro vs Cruz Azul (29 de marzo)

Jornada 13.- Querétaro vs Pumas (2 de abril)

Jornada 15.- Querétaro vs Tigres (16 de abril)

Jornada 17.- Querétaro vs Pachuca (30 de abril)