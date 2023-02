Mauro Zárate sufrió una grave lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda: la jugada que lo sacó de la cancha y el gran gesto de su club

* Así fue la grave lesión de Mauro Zárate en el encuentro del Cosenza

Mauro Zárate sufrió una dura lesión en su tercer partido con la camiseta del Cosenza Calcio, equipo que milita en la Serie B de Italia. El delantero de 35 años debió ser retirado en camilla en el minuto 56 del encuentro ante el FC Südtirol luego de torcerse la rodilla izquierda al intentar sacarle el balón a un rival desde atrás.

El diagnóstico para el jugador que llegó al club del Sur de Italia en condición de libre desde Platense fue uno de los peores para un futbolista: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que demandará una recuperación estimada de siete meses. El futbolista que se inició en Vélez Sarsfield y vistió la camiseta de Boca Juniors en 2018 escribió un mensaje confirmando la noticia en sus redes sociales y anunciando que en los próximos días se hará la operación.

“Desafortunadamente, los exámenes encontraron una lesión de ligamento, me haré una cirugía en los próximos días para empezar la recuperación. No se imaginan lo mucho que lamento no poder ayudar a Cosenza en los próximos partidos importantes. Realmente quería contribuir a este desafío con la camiseta roja y azul. Por eso accedí a venir, pero ahora apoyaré al equipo desde fuera. Confío en mí mismo porque sé que los chicos darán todo por alcanzar el objetivo. Gracias a todos por el apoyo y a la sociedad por el cariño y la cercanía. Nos vemos pronto. Vamos Lobos”, publicó MZ9 en su cuenta de Instagram.

El jugador recibió varios mensajes de respaldo, entre los que se encontraron el de Joaquín Larrivey, quien estuvo presente en el lugar de los hechos con la camiseta del Südtirol. “Dale con todo. No te rindas”, escribió el Bati. También envió su apoyo Gonzalo Bergessio, ex compañero de Mauro en Platense: “Fuerza Toro”. Franco Zuculini y Hernán Pellerano fueron otros futbolistas que le mandaron buenas energías.

El posteo de Mauro Zárate en Instagram confirmando su lesión ligamentaria en la rodilla izquierda

Por su parte, el Cosenza emitió un comunicado en el que explicó la situación de Zárate. “Sufrió un traumatismo distorsionante en la rodilla izquierda. Las pruebas diagnósticas realizadas esta mañana (por el domingo) pusieron de manifiesto la afección del ligamento capsular (lesión del ligamento cruzado anterior). El club desea que Mauro, quien de inmediato mostró un gran apego a la camiseta y puso su talento y experiencia a disposición de sus compañeros y cuerpo técnico, regrese a las canchas lo antes posible y propondrá al delantero renovar su actual contrato como señal de agradecimiento y estímulo para un pronto retorno”, indicaron desde la institución calabresa.

