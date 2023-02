Neymar reconoció la discusión con el director deportivo en medio de la crisis en el PSG: “El fútbol no se trata sólo de amor, no estamos acostumbrados a perder”

Neymar reconoció que hubo una discusión en el vestuario del PSG luego de la eliminación ante Olympique Marsella (REUTERS/Stephane Mahe)

El PSG no atraviesa el clima ideal de cara a la ida de los octavos de final de la Champions League ante Bayern Múnich y, además de los resultados adversos en las últimas semanas con derrotas en la Copa de Francia y Ligue 1, Kylian Mbappé está en duda por una dolencia muscular en su pierna izquierda -fue incluido en la lista de citados-, un grupo de simpatizantes fue al predio de entrenamiento a pedir explicaciones al plantel y hubo un episodio en el vestuario con el director deportivo, Luis Campos.

Uno de los participantes del fuerte intercambio con el dirigente del club francés fue Neymar, quien junto con Marquinhos discutieron con un elevado tono de voz luego de la derrota ante Mónaco (1-3) en la competencia local. El delantero brasileño admitió en conferencia de prensa que existió la tensa discusión: “Sí, sucedió. No estamos de acuerdo y ocurre. En el fútbol no se trata solo de amor, no se trata solo de amistad. Hay respeto pero a veces no estás de acuerdo y hay discusiones para mejorar el ambiente. No estamos acostumbrados a perder y cuando perdemos hay discusiones. Es parte del proceso para mejorar nuestro estilo”.

El paulista ha estado en el foco de la polémica luego de bajos rendimientos en el último tiempo, las ruidosas fiestas que realiza en su mansión y la reciente discusión con Campos, que han generado disgustos entre los fanáticos y las autoridades del club. Acerca de la crisis que atraviesa el PSG, Ney analizó: “No tengo explicaciones. Creo que momentos difíciles como este pasan en todos los clubes. Como equipo, tenemos que estar unidos, concentrados y trabajando para mejorar la situación. Es bueno que las dificultades lleguen ahora, nos permite vislumbrar mejor el final de la temporada. Somos conscientes de que hay fallas, hablamos de eso, pero estoy seguro de que veremos el mejor París (ante Bayern)”.

En cuanto a su rendimiento personal, el jugador de 31 años destacó que tiene mucha confianza y que desde su llegada a Europa ha estado en buena forma. “Conozco mis habilidades, mis cualidades. Soy humilde al enfatizar estos aspectos. Mañana es un juego nuclear y estamos preparados. Tenemos un gran equipo”, confió ante los medios junto al entrenador Christophe Galtier.

Christophe Galtier y Neymar hablan durante un partido del PSG (REUTERS/Pascal Rossignol)

Por último, sobre las chances de que Mbappé complete el trío de ataque del París Saint-Germain, el brasileño reveló que el francés le comentó en el entrenamiento que se encontraba en buena forma, con lo que podría participar en el campo de juego. “Es un jugador importantísimo para el plantel. Somos conscientes de su importancia. Obviamente nos sentimos más fuertes con él. Espero que pueda jugar unos minutos”, cerró.

Este martes 14 de febrero, en el estadio Parque de los Príncipes, PSG recibirá en la ida de los octavos de final al Bayern Munich en la Liga de Campeones, el título que aún no tiene en las vitrinas el poderoso de Francia. “Nuestro mayor objetivo es la Champions. Pero en el fútbol a veces no conoces todos los detalles. Es como la Copa del Mundo. El que comete menos errores es el que llega más lejos”, sintetizó Neymar, quien intentará lavar su imagen y ayudar a su equipo a llegar a ese objetivo máximo.

