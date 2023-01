Chelsea vuelve a la carga por Enzo Fernández: las condiciones de la nueva e impactante oferta

Enzo Fernández otra vez en la mira del Chelsea. El club inglés, dispuesto a llevarse al mediocampista de Benfica (REUTERS/Pedro Nunes)

Chelsea no se da por vencido y apunta todos los cañones a la contratación de Enzo Fernández antes que se cierre el mercado de pases del invierno europeo. La misión de los dirigentes del club inglés no es sencilla, ya que desde Benfica están firmes en sostener a la joya argentina o al menos recibir en mano el valor de la cláusula de salida del ex River Plate; es decir 120 millones de euros.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió una información clave que puede terminar con la novela y definir el destino del mediocampista campeón del mundo y mejor jugador joven de Qatar 2022.

“Chelsea vuelve a estar en conversaciones directas con el Benfica por Enzo Fernández. Quieren al jugador a toda costa: el Chelsea estaría dispuesto a pagar una tarifa de 120 millones de euros. El presidente del fútbol del Benfica, Rui Costa, aún no tiene intención de aceptar, pero el Chelsea insistirá en cerrar el trato ahora”, publicó Fabrizio Romano, periodista italiano especialista en mercado de pases.

Resta saber si el club portugués cede al futbolista de 22 años que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Es que el pago contemplaría el monto de la cláusula de rescisión del contrato, con lo cual debería liberarlo, pero incluiría cuotas en el abono.

La información de Fabrizio Romano sobre la nueva oferta de Chelsea para llevarse a Enzo Fernández (Twitter)

El tiempo apremia para los directivos del club londinense, ya que el 31 de enero culminará el plazo para concretar incorporaciones y es una de las últimas chances que tiene el estadounidense Todd Boehly, propietario de los Blues, para adquirir la ficha de Enzo.

No es la primera vez que Chelsea va a la carga por Fernández. Cinco días atrás, el plan era abonar unos 68 millones de euros más complementos que pudieran acercar el número a lo pretendido por el club de Lisboa. Una operación similar a la que hicieron los ingleses con el ucraniano Mykhailo Mudryk, por quien pagaron 70 millones de euros más otros 30 en concepto de bonificaciones futuras.

La insistencia por Enzo del entrenador del equipo azulado, Graham Potter, se justifica para refrescar el mediocampo. Actualmente cuenta con dos centros como Jorginho y N’Golo Kanté, pero ambos podrían emigrar por lo que el argentino asomaría como su reemplazo. El Plan B que tiene la institución de Londres en caso que se caiga la operación por Fernández es el ecuatoriano Moisés Caicedo, del Brighton & Hove Albion por quien ya ofertó 55 millones de libras.

De prosperar esta operación, River se vería beneficiado, ya que conserva un 25% de los derechos económicos del mediocampista.

