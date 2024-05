La mamá de Zoe criticó duramente a su hija en Gran Hermano: “No hacés nada”

La mamá de Zoe se cansó de la actitud de la jugadora y le dio un fuerte aviso en Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) se encuentra patas para arriba luego de la llegada de los familiares y amigos de los integrantes de esta edición. Si bien en un inicio todo fueron risas, lo cierto es que la presencia de algunas personas ha logrado sacar lo peor de cada jugador. En especial por parte de Zoe, quien no puede escapar de las críticas que su mamá le hace sobre su desempeño en la competencia.

A tan solo unos días de su ingreso, Aixa Abasto decidió hacer hasta lo imposible para que la joven continúe en la competencia. Ya sea involucrándose con otros participantes, o comentando sobre las peleas adentro de la casa, la mujer se puso la tarea al hombro como si fuera propia. Esto la llenó de una enorme emoción, pese a que su hija no parecía estar contenta al respecto. Lejos de dar el brazo a torcer, la fotógrafa amateur aprovechó la privacidad de la habitación para hacerle notar su forma de jugar.

“No te enojes”, le señaló la despachante de aduana, quien se mostró preocupada ante la posibilidad de ser eliminada este domingo y, con ello, su hija. Esto no le gustó nada a Zoe, y así lo dejó ver en su rostro mientras le señaló a su madre que estaba equivocada en su manera de competir. “No, pero no digas que no quiero ayudarte a hacer campaña”, lanzó la muchacha con un tono de voz que denotaba hartazgo por el tema de la conversación.

Enojada por los dichos de su progenitora, Zoe abandonó la habitación en un intento de encontrar tranquilidad

Negada a dejar que la joven de 22 años se desanime en la última instancia del certamen, Aixa le comentó que “pasa el tiempo y no hacés nada”. “Ma, ¿qué es no hacer nada? Estoy diciendo…”, intentó excusarse ante los reclamos de su progenitora, quien le intentó explicar cómo se estaba comportando y las consecuencias que podría tener por eso. Como era de esperarse, Zoe no soportó más la situación, se negó a continuar hablando y se dirigió directamente al living, donde se acostó en el sillón y la dejó a su madre completamente sola hasta que se calmara.

Cabe mencionar que la insistencia por parte de la mujer se debe al último anuncio realizado por Santiago del Moro. A diferencia de la edición pasada, los participantes se verían obligados a realizar campaña junto al ser querido que entró, quien estará en la casa hasta que lo decida el público o la producción. Pero, en caso de ser eliminado, deberán llevarse consigo al competidor, quien quedará afuera en medio de la última etapa del programa, el cual se espera que finalice en julio según contó el propio conductor.

El repudiable comentario de Aixa, la mamá de Zoe, a uno de los integrantes de Gran Hermano

A tan solo unas horas de llegar a la casa más famosa del país, la mujer se convirtió en el blanco de las críticas. Como si se tratase de un comentario natural, la madre de la joven de Recoleta se refirió a Facundo Chen, uno de los mejores amigos de Martín Ku. Si bien intentó hacerlo parecer un chiste, lo cierto es que no pasó desapercibido por los fanáticos del reality y causó revuelo en las redes.

“Mirá, ¡se lo quiere comer!”, señaló, a los gritos, mientras veía cómo el galgo de la casa se le subía por la espalda al muchacho. La escena causó risas entre los presentes en el comedor, por lo que la mujer añadió uno que dejó a todos los que veían la situación desde la comodidad de sus hogares. “Digo, los chinos comen perro”, sumó, en un intento de lanzar un dicho gracioso.

Pero esto no le gustó a ninguno de los internautas que miran el programa, por lo que más de uno salió en defensa del tiktoker y defenestró a la progenitora de Zoe en las redes. “La mina más grande y hace ese comentario de mier…”, “Ni Alfa se atrevió a tanto”, “Una desubicada total”, fueron algunos de los tantos que destacaron tras viralizarse el video en X, previamente conocida como Twitter.