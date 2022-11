La reflexión del Pato Abbondanzieri tras el escandaloso final del Trofeo de Campeones entre Racing y Boca Juniors: el pedido especial a Riquelme

El ex arquero de Boca criticó el desenlace del Trofeo de Campeones que ganó Racing en San Luis

El final del Trofeo de Campeones que Racing le ganó a Boca Juniors en San Luis quedó empañado por las expulsiones y Roberto Pato Abbondanzieri dio su mirada sobre los hechos, con un ojo crítico por la actitud de algunos protagonistas.

“Lo más grave es lo que pasó en una institución como Boca, que la amo, respeto y que me ha dado de todo en mi carrera futbolística. No me hubiese creído que podíamos terminar el partido antes porque nos quedamos sin jugadores. Ese es el punto más difícil”, dijo el ex arquero acerca del desenlace en Villa Mercedes, donde el árbitro Facundo Tello expulsó a 11 protagonistas, ocho del Xeneize.

Sobre las causas que desembocaron en la hecatombe, Abbondanzieri opinó que los futbolistas de Racing fueron provocados por sus pares de Boca, que salieron a la cancha con las copas que ganaron en el año (Liga Profesional y Copa de la Liga).

“Son cosas que fueron pasando, acumulaciones, no sólo en la final sino en el torneo. La provocación que sintieron los chicos de Racing cuando salió Boca con las copas la podes meter ahí como un granito más de arena en el fastidio y el desahogo posterior. Terminamos de una manera que a nadie le gusta”, expresó el santafesino en diálogo con TyC Sports.

Luego, el arquero que brilló en la gloriosa etapa de Carlos Bianchi, se refirió al festejo de Carlos Alcaraz que desencadenó la reacción violenta de los jugadores de Boca: “Pasó por la calentura que podían tener en ese momento y lo que iba pasando durante el juego. Cuando te hacen un gol así sobre la hora, en un suplementario... Ves que dentro de la cancha el jugador de Racing provocó mucho a la hinchada. En ese festejo del jugador de Racing es como que se sintieron dolidos porque le estaban gritando a su gente”.

Hugo Ibarra aún no tiene la continuidad asegurada en Boca (Fotobaires)

Por otra parte, el Pato le envió un mensaje a Hugo Ibarra, ex compañero que dirige al primer equipo y que aún no tiene garantizada su continuidad: “Es muy difícil ser técnico de Boca y han pasado muchos de mis ex compañeros. Lo que te puedo decir es que ojalá siga Ibarra. Me da mucha lástima que los ídolos que han ganado muchas cosas en el club se vayan mal. Eso me duele y molesta”.

Y continuó con un pedido para Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de la institución: “Si le van a dar la continuidad a Ibarra que sea por los próximos años y no que arranque el torneo y en los próximos partidos se tenga que ir. No lo digo por Battaglia solamente. Por todos, Guillermo (Barros Schelotto), el Vasco (Arruabarrena)... Me parece que nos tienen que cuidar. Yo ya estoy un poco alejado de ser técnico, pero eso es lo único que me apena. Pero si Ibarra tiene que serguir, banquémoslo hasta el final”.

