La oferta por Almendra que Boca no respondió, el jugador que no se concentró porque se iría y la decisión por el caso Zeballos

Mientras las repeticiones de los programas deportivos ejecutan el zoom hacia los rostros de Darío Benedetto y Carlos Zambrano una y otra vez, el club tomó la decisión de apartarlos de la convocatoria en los próximos dos partidos (Rosario Central mañana y Defensa y Justicia el domingo) y el Consejo de Fútbol continúa a la expectativa de un mercado de pases que en Argentina cerró para el rubro incorporaciones, pero se mantiene latente para las ventas. Y allí puede haber novedades...

En las últimas horas, a la casilla de mail del club de la Ribera llegó una propuesta del Almería de España por Agustín Almendra. Trascendió que los españoles que compiten en la Primera División ofrecieron cerca de 4 millones de euros por el 90% del pase del mediocampista de 22 años, aunque una fuente importante le confió a Infobae que el ofrecimiento en realidad no llega a ser ni la mitad de ese monto, motivo por el cual el Consejo de Fútbol decidió no responderlo por considerarlo bajo.

Almendra no juega partidos oficiales desde febrero de este año, cuando ingresó sobre el final del partido ante Rosario Central en cancha de Vélez. Unos días después, protagonizó un acto de indisciplina por el que Sebastián Battaglia decidió separarlo del plantel. Se entrenó con la Reserva por entonces dirigida por Hugo Ibarra y llegó a disputar algunos partidos en esa categoría (incluso convirtió). Buscó el indulto de Battaglia, que fue negado con el cambio de semestre. Tras la asunción de Ibarra como DT principal, se presumió que sería promovido otra vez con el primer equipo, pero esto no sucedió.

Una lesión le provocó más tiempo de recuperación de lo esperado y la negociación para extender el contrato que finaliza a mediados de 2023 no prosperó. Hoy se entrena de forma particular y su cotización sigue desmoronándose, a sabiendas de que desde el 1° de enero podrá negociar directamente con otros clubes para acordar su llegada en libertad el 1° de julio del año próximo. La directiva xeneize tomó una postura: está dispuestos a venderlo, pero no a cualquier precio . Si los números no satisfacen al Consejo, buscarán que cumpla su contrato aunque no sea considerado por el cuerpo técnico para los partidos.

Como bien comunicó Boca hoy temprano, ni Benedetto ni Zambrano fueron convocados para el duelo de mañana por la noche ante Central en la Bombonera. Pero a los dos futbolistas que fueron llamados a reflexionar sobre lo acontecido en Avellaneda el domingo pasado se les sumó otro: Jorman Campuzano. El colombiano, que fue titular en la derrota ante Argentinos Juniors (su último encuentro oficial) e integró el banco de suplentes en la victoria ante Estudiantes de La Plata, está a punto de recibir una oferta para marcharse.

La lista de jugadores concentrados, sin Campuzano

Si bien sonó en varios equipos de su país, el máximo interesado en Campuzano es hoy Inter de Porto Alegre, que apostaría por un préstamo con opción de compra. Como su vínculo expira a mediados de 2023, Boca buscaría extender su contrato antes de permitir su salida en calidad de cedido, tal como sucedió con los casos de otros valores del plantel profesional. No trascendieron cifras y, por estas horas, en Ezeiza aguardan por el mail prometido para evaluar el ofrecimiento del volante de 26 años que terminó de perder protagonismo por el buen momento de Alan Varela.

Por otra parte, Juan Román Riquelme se refirió al caso de Agustín Rossi y su fallida renovación: “Uno está feliz de cómo le está yendo. Para nosotros no hay ningún problema, son cosas del fútbol. Le hicimos la primera propuesta en marzo y le ofrecimos renovar hasta el 2026, pero su representante nos dio su respuesta a las 48 horas. Cuando la vimos, nos sorprendimos, porque pensamos que se había equivocado. Lo tomamos con calma, hicimos los números para ofrecerle algo muy importante, en el que la gente del representante lo ha hecho público, pero nos volvieron a rechazar la oferta. Para nosotros no hay problema, lo vamos a disfrutar hasta el último día”.

¿Es posible que Boca lo venda por estos días? Por el momento no llegaron ofertas que seduzcan al Consejo, que ya le avisó a su representante que no lo largarán por una cifra que esté por debajo de su cláusula de rescisión (18 millones de dólares). Ese monto parece inverosímil para el mercado local, sobre todo considerando que en 10 meses quedará en libertad de acción. Aseguraron desde el club que el único sondeo fue del Flamengo hace más de un mes (ofertaron 2 millones de dólares) y fue desestimado.

Las alternativas para Rossi parecen ser: venta en este mercado o el de verano por una cifra que sea considerable desde la óptica del Consejo de Fútbol xeneize; continuidad hasta el 30 de junio de 2023 y salida en libertad. Sea en cualquiera de los casos, la idea es que sea titular hasta que Sergio Romero adquiera ritmo físico y futbolístico para defender los tres palos del arco boquense.

BOCA SE RETIRÓ DEL MERCADO TRAS EL CASO ZEBALLOS

Patada criminal al Changuito Zeballos

A pesar de que se barajó el plan de sumar una incorporación por la sensible baja del Changuito Exequiel Zeballos (la rehabilitación por la lesión ligamentaria de tobillo derecho le demandará entre cuatro y seis meses), finalmente el Consejo y el cuerpo técnico comandado por Ibarra acordaron mantener el plantel actual hasta fin de 2022. “Estamos conformes con los jugadores que tenemos”, remarcó Riquelme, quien también le dio todo su respaldo al DT hasta el año próximo.

Con la promoción de otro juvenil que pide pista como Luca Langoni y la recuperación de Norberto Briasco, quien ya volvió a formar parte de las nóminas de concentrados, en Boca consideran que el puesto está cubierto. Al sueño frustrado de Edinson Cavani se le sumarán los del colombiano Diego Valoyes y el paraguayo Ángel Romero, quienes trascendieron como especulación como alternativa para el Changuito.

SEGUIR LEYENDO: