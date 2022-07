Sarmiento-Colón y Central Córdoba-Racing pondrán en marcha la fecha 10 de la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Dos partidos abren la fecha 10 de la Liga Profesional 2022

Con dos partidos se pone en marcha la fecha 10 del torneo de la Liga Profesional. Tras la suspensión de Independiente y Atlético Tucumán luego de los graves incidentes que se produjeron en la sede de Avellaneda en medio de la Asamblea del Rojo, sólo habrá dos encuentros este sábado. Sarmiento de Junín vs Colón y Central Córdoba contra Racing.

Sarmiento de Junín-Colón

La jornada se pone en marcha con el duelo en Junín entre dos equipos que comenzaron con un andar irregular en el certamen. Se espera que el DT Israel Damonte realice varios cambios para recibir al Sabalero. Entre los regresos, estará el de Jonatan Torres en el ataque -ingresaría por Javier Toledo-, los de Julián Brea y Yair Arismendi en el mediocampo (por Federico Paradela y Manuel Guanini), y Franco Quinteros ocuparía el sector izquierdo de la defensa en lugar de Jean Pierre Rosso.

Por su parte, en la visita, Sergio Rondina deberá hacer un cambio obligado en la defensa: Paolo Goltz no estará luego de ser expulsado el último partido y su lugar será ocupado por Eric Meza. El que está en duda por un golpe en la zona de las costillas es la Joya, Facundo Farías.

Posibles formaciones

Sarmiento de Junín: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza, Franco Quinteros; Yair Arismendi, Lucas Castro, Emiliano Méndez, Sergio Quiroga; Lisandro López y Jonatan Torres. DT: Israel Damonte.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Sergio Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Christian Bernardi, Juan Pablo Álvarez; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 15.30

Estadio: Eva Perón

TV: TNT Sports

Central Córdoba-Racing

Será un duelo particular el de esta noche en Santiago del Estero. En el local se dará el debut como entrenador de Abel Balbo, el recordado delantero que brilló en Europa y jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección. Por su parte, la visita buscará un triunfo que lo deje a tiro de los líderes del torneo de la Liga Profesional.

Tras la salida de Rondina, el Ferroviario firmó la llegada de su nuevo DT, que contará con la colaboración de Julio Lamas en su cuerpo técnico. El ex coach de la selección argentina de básquet se sumará como un especialista en el relacionamiento del plantel y dará su mirada en este nuevo rol del ex atacante. De cara al duelo de hoy, Balbo no podrá contar con Deian Verón, que fue expulsado en la derrota ante Platense (0-2). Central Córdoba necesita sumar, ya que está a un paso de la zona roja de los promedios.

En el caso de la Academia, el conjunto que dirige Fernando Gago no pudo superar a Arsenal como local y necesita sumar una victoria para acercarse a los líderes. El DT mantendría al ex Chacarita Nicolás Oroz en el once titular y la duda estaría planteada en ver si jugará Gabriel Hauche o lo hará Tomás Chancalay junto a Copetti.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Cristopher Toselli; José Goméz, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Jesús Soraire, Lucas Besozzi, Iván Ramírez, Hernán López, Alejandro Martínez y Francisco González Metilli. DT: Abel Balbo.

Racing Club: Gastón Gómez, Facundo Mura, Jonathan Galván, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Nicolás Oroz, Enzo Copetti y Gabriel Hauche o Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 20.30

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

TV: ESPN Premium

Posiciones: