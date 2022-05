La nueva cábala de Riquelme en la coronación de Boca Juniors que causó furor en las redes sociales: cuánto cuesta

Boca Juniors sumó un nuevo título y todas las miradas posan sobre el aura de Juan Román Riquelme, quen desde su llegada no paró de sumar estrellas. Son cuatro los campeonatos que ganó el Xeneize con la nueva dirigencia y no solo eso, sino que además torció la racha negativa que atravesaba el club en los cruces con River Plate. El vicepresidente y uno de los máximos ídolos del club cada día está más afianzado en su rol de dirigente, pero eso no quita que a las decisiones en materia refuerzos y cuestiones deportivas que maneja presidiendo el Consejo de Fútbol no apelen a otros recursos relacionados a las cábalas.

Es por eso que en las últimas horas, un usuario de Twitter tuvo un particular hallazgo en esta materia. Según unas imágenes publicadas en la red social, Juan Román Riquelme utilizó la misma remera que lució cuando celebró la Superliga 2020, Copa Argentina 2021 y la reciente Copa de la Liga (en el torneo restante Román no viajó con el equipo). Esta camiseta, incluso, se vende en internet a unos 54 dólares (50 euros), en tiendas oficiales, sin contar los costos de envío. Sin embargo, ya aparecieron las réplicas que según algunas publicaciones se pueden conseguir a 2.500 pesos.

“All nighter 8PM - 6AM”, es la frase que aparece en la remera y que hace alusión a que uno está despierto toda la noche

El primero de esos títulos fue sin dudas el más especial, ya que se le ganó a River Plate corriendo desde atrás y en la última fecha. Además, los Xeneizes festejaron en la Bombonera, frente al Gimnasia y Esgrima La Plata que contaba con Diego Armando Maradona como entrenador. Con Miguel Russo como DT, Carlos Tevez fue el autor del único gol del encuentro, que desató una locura en las tribunas, con el propio Riquelme incluido.

La segunda vez que Riquelme lució la camiseta cábala fue en diciembre de 2021, cuando Boca Juniors venció a Talleres de Córdoba y se consagró campeón de la Copa Argentina en Santiago del Estero. Mientras que el último fin de semana, aunque durante el partido se lo vio con un buzo, Román volvió a vestir con la remera negra con la frase “All nighter 8PM - 6AM”, que hace alusión a que está depierto toda la noche.

Esto se confirmó por un video previo en el que se lo ve a él, y el resto de la delegación, saludando a los jugadores. Por supuesto, volvió a festejar un título tras la goleada del Xeneize sobre Tigre. Vale recordar que la Copa Maradona lograda ante Banfield en San Juan, el vicepresidente no viajó debido a la pandemia, aunque con seguridad lo hubiese hecho también con esta indumentaria favorita.

El tuit con las cábalas de Juan Román Riquelme que se volvió viral

Vale recordar que el Xeneize cambió el hotel de concentración en Córdoba el último sábado y esta decisión no fue casual. Aunque no hubo información oficial, la postura escondería motivos cabuleros. Lo que se buscó, y surtió efecto, fue torcer la historia a su favor, luego de la última final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes frente a Tigre. Mismo escenario y rival del duelo del pasado domingo.

Es que el lugar de concentración pasado fue el hotel Neper, donde se terminó alojando el conjunto matador. Y allí fue donde el plantel por entonces comandado por Gustavo Alfaro se concentró para el duelo que luego perdería ante los de Victoria por 2 a 0, por la final de la Superliga 2019.

Boca cambió de concentración y el último fin de semana lo hizo en el Holiday Inn de Córdoba (Foto: Mario Sar)

Fueron demasiadas coincidencias, de las negativas, como para que los supersticiosos del plantel la dejaran pasar. Es por eso que, como sucedió con la famosa camiseta “energética” amarilla ante River Plate, que tuvo final feliz en el estadio Monumental, aquí también hubo un cambio de concentración.

El otro dato que sumó a la teoría fue que la última vez que Boca Juniors disputó un encuentro en Córdoba había sido en marzo de este año por los 32avos. de final de la Copa Argentina, en el triunfo ante Central Córdoba de Rosario, que terminó con victoria por goleada por 4 a 1. Aquella vez, como en esta oportunidad, el plantel concentró en el Holiday Inn.

Boca Juniors le ganó a River Plate en el Estadio Monumental con un gol de Sebastián Villa. Aquella jornada del 20 de marzo, el Xeneize lució una camiseta alternativa amarilla (REUTERS/Agustin Marcarian)

