Scaloni habló sobre las siete promesas de Europa que citó: “Demostraron interés por estar acá y conocer lo que es la selección argentina”

El equipo de Lionel Scaloni con la mentalidad puesta en Colombia.

Lionel Scaloni arribó a Argentina para iniciar la preparación de cara a lo que será la doble fecha de Eliminatorias que deberá afrontar la Selección entre el 25 y el 29 de marzo. La lista que dio a conocer el entrenador días atrás estuvo llena de sorpresas y contó con un total de 44 futbolistas entre los que se destacaron siete apellidos que nacieron en Europa o hace varios años que viven en el Viejo Continente y no estaban tan presentes en el radar del equipo nacional.

A los nombres conocidos de Matías Soule (Juventus de Italia) y Luka Romero (Lazio de Italia), el DT le sumó las figuras de Franco y Valentín Carboni (Inter), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Alejandro Garnacho (Manchester United). Ante la sorpresa de varios, Scaloni detalló el trabajo de scouting que viene realizando el equipo de trabajo nacional.

“A todos los jugadores que llamamos, los chicos estos que están en Europa, con todos hablamos con los chicos y sus familiares. La idea es que vengan y bajo ningún concepto nosotros vamos a decidir por ellos. En cualquier caso cuando toque el momento, si toca jugar en la selección absoluta que es la que realmente a ellos les impediría jugar para otra selección, la decisión será de ellos, nunca de nosotros. Pero en cualquier caso ellos están con ganas de venir, han demostrado interés por estar acá y por conocer lo que es la selección argentina. Después tendrán tiempo a decidir. Si hay algún caso que lo tengamos que utilizar, serán ellos los que decidan y nunca el entrenador de la selección argentina”, explicó sobre estos jugadores que en caso de debutar en la mayor tendrían complicaciones a futuro para ser citados para las otras nacionalidades con las que cuentan, más allá que la FIFA en los últimos años cambió los criterios.

El líder de la scaloneta explicó que Bernardo Romeo, Pablo Aimar y Javier Mascehrano “han hecho una red de scouting” y siguen de cerca a este tipo de casos: “Han visto a estos jugadores que están siguiendo y hay otros tantos más que nos pueden dar la oportunidad de mirarlos. No dejan de ser argentinos, eso está clarísimo. ¿Por qué no aprovecharlos y darles la oportunidad de que puedan decidir?”.

El conductor del equipo campeón de la Copa América también detalló por qué la convocatoria para los duelos ante Venezuela (25/3 a las 20.30) y Ecuador (29/3 a las 21.30) fue extensa: “Es una lista bastante especial por un momento especial, tenemos muchos jugadores que no están bien, no están llegando de la mejor manera, no sabemos si van a llegar tampoco. Tenemos dos sancionados también para el primer partido, más los cuatro que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar”.

Y agregó: “Estamos un poco en la obligación de reservar jugadores y los chicos juveniles es un poco lo que veníamos haciendo con el trabajo de juveniles que veníamos haciendo, de scouting. Siguiendo jugadores que se han ido por distintas causas a Europa y los tenemos en cuenta, eso es lo que hicimos”.

OTRAS FRASES DE SCALONI

• La lesión de Di María: “Hay que esperar. Los tiempos a veces no son los que parecen, una cosa es la clínica y otra lo que siente el jugador. Esperemos poder contar con él como con otros chicos que están ahí llegando bastante justo. Es un momento de la temporada bastante complicado, con muchas cargas, por eso también la razón de la lista”.

• El enojo por el fallo de Brasil-Argentina: “Acá lo más raro de todo esto es la sanción de ellos (los jugadores). Hablo por la selección argentina y como entrenador que soy, llevo varios partidos sin poder contar con Romero. Si sigo así va a llegar al Mundial con un par de partidos nada más. Lo hemos visto muy poco. Lo Celso lo mismo. Me parece totalmente injusto. Espero que se pueda revertir la situación. En eso tenemos que trabajar. AFA apeló pidiendo el por qué del fallo. Ya veremos la respuesta. Nosotros lo pusimos en la lista y esperemos poder contar. Hay jugadores que hace tiempo que no vemos”.

• La organización de amistosos: “El tema es que hay muchas selecciones que todavía se están jugando la clasificación. En marzo se definirán un montón y tendremos las cosas más claras. Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. En eso estamos trabajando. Pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después armar los amistosos que son pocos y este año el tiempo de preparación del Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba”.

• La planificación para el Brasil-Argentina suspendido: “Todavía no sabemos el día, la hora, dónde... Es todo muy extraño. Jugar ese partido después que la Eliminatoria está casi terminada... Pero en cualquier caso si hay que jugarlo no podemos hacer otra. Es un partido que creo que a nadie le conviene de las selecciones, de Argentina y Brasil. No sé a quién le conviene realmente. Si hay que jugarlo, se jugará”.

• La posibilidad de entrenar a mitad de año en Europa: “Nunca sabés si es bueno o malo. Los jugadores vienen de todo un año de carga, de partidos, las vacaciones para ellos son sagradas y debe ser así. Tampoco es un capricho de porque no tenemos tiempo ponernos a entrenar cuando realmente a lo mejor les estamos haciendo un daño. Sí es verdad que la fecha de junio podríamos utilizarla, si no llegamos a conseguir otras selecciones para jugar. Juntarnos después del partido con Italia y entrenar. Pero no cortarles las vacaciones”.

• Le eliminación del PSG: “Estuve en la cancha viendo el partido. El partido estaba bastante controlado, era del París Saint Germain hasta el 1-1 y ahí se hace un quiebre. Son momentos puntuales de un partido que pueden suceder. El Real Madrid en su cancha siempre es fuerte. El PSG hizo un buen partido más allá que después queda eliminado, creo que fue dominador del partido hasta el minuto 60. Después se complicó por ese gol del empate que puede ser falta o no, pero es un partido bonito para ver y analizar.

• Cuándo hará el corte definitivo de la lista de citados: “Sí, vamos a esperar, hay muchos jugadores que llegan ahí y vamos a esperar hasta último momento. A lo mejor hasta el siguiente fin de semana”.

• Jugar en la Bombonera: “Entiendo que River tiene que hacer remodelaciones y buscamos una cancha en Buenos Aires por tema logístico, después tenemos que viajar a Ecuador. Bienvenida la cancha de Boca. Imagino que el canchero de Boca y de la Selección harán todo lo posible porque esté bien (el campo de juego). Y así será porque sé que trabajan muy bien. En cualquier caso, no es ninguna excusa. Pretendemos que esté bien. Es bienvenida la cancha de Boca como la de River...”.





LA LISTA DE CITADOS

La prelista que entregó Lionel Scaloni para los encuentros de Argentina ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

