Tenso cruce entre el Chapu Braña y un youtuber que descalificó a Uvita Fernández: “Un árbol juega mejor”

El ex volante central defendió a Uvita Fernández de las críticas

“Urge ganar para levantar el ánimo. Cuando uno no logra ganar las cosas se hacen complejas. Siento que hay cosas positivas, que el equipo da respuestas y hay mejoras partido tras partido, pero si no ganás es difícil. La verdad es esa, necesitamos una victoria”, las palabras de Pedro Troglio reflejaron a la perfección el clima que se vive en San Lorenzo, luego de la derrota ante River en el Pedro Bidegain.

Es que el Ciclón sigue sin sumar de a tres en el inicio de la Copa de la Liga y marcha penúltimo en la Zona 1 del torneo, junto a Talleres y sólo por encima de Patronato. Con dos empates y tres caídas, el técnico advirtió que “un equipo no se transforma de golpe, sino que requiere trabajo y un proceso”. Pero la paciencia de los hinchas tiene un límite.

Así lo demostró Agustín Muzzu, un youtuber que ocupa un lugar en la mesa de debates de TyC Sports, quien descalificó a Uvita Fernández luego de la pésima tarde que atravesó el ex atacante de Defensa y Justicia al desperdiciar un penal ante Franco Armani, cuando el clásico todavía estaba igualado sin goles. Naturalmente, la discusión con Ricardo Centurión, antes de la ejecución, afectó al delantero que no logró quebrar la resistencia del arquero del Millonario.

“El técnico decide jugar con un 9 que no hace goles. Lo peor que le podías hacer a River, era poner a Uvita Fernández solo de 9, un jugador que erra goles dentro del área chica ¡Un árbol podía jugar mejor que Uvita!”, enfatizó Muzzu en un análisis cargado de pasión, pero con escasos argumentos.

En este sentido, de inmediato salió al cruce el Chapu Braña, ex volante central de Quilmes y Estudiantes, quien también ocupa un rol protagónico en el mediodía de la pantalla chica. “¡Vos no podés decir que Uvita es un árbol! Que no sea un 9 o que no te guste es una cosa, pero no pódés decir que Uvita es un árbol porque a mí dámelo siempre. Mirá que yo no quiero quedar bien con Uvita porque no lo conozco. Un árbol sería si te ponen a vos”, le respondió el ex futbolista con una característica similar a la que empleaba durante sus días en el terreno de juego.

El Ciclón, que sigue sin ganar en el certamen (2 puntos), había tenido una chance inmejorable para abrir el marcador con el penal que falló Nicolás Fernández. Y San Lorenzo terminó envuelto en los insultos de su gente, sobre todo hacia la dirigencia. En la próxima jornada, la sexta, el combinado azulgrana visitará a Talleres de Córdoba (sábado 12 desde las 21.30) y luego llegará la “fecha de los clásicos”, la séptima, en la que el Cuervo se medirá contra Huracán (sábado 19 desde las 16.15).

