Por qué los tenistas paralímpicos aspiran a estar en los Premios Olimpia 2022

La sociedad avanza, los paradigmas cambian y muchas veces son resistidos por desconocimiento o desinterés. Esto es lo que sienten en gran medida los tenistas paralímpicos: Florencia Moreno, Agustín Ledesma, Gustavo Fernández y Ezequiel Casco en relación a los Premios Olimpia. Los tenistas consideran que aún no son tratados como verdaderos deportistas de alto rendimiento. “Decidimos no ir, porque para nosotros jugamos al tenis, no importa si jugamos en silla de ruedas, es tenis y punto, entonces nos parecía que si hay dos ternas (tenis convencional y adaptado), es como que volvemos para atrás, es marcar esa diferencia, marcar el tenis convencional y el tenis adaptado, y la verdad no es lo que estamos buscando, no es nuestro pensamiento, no va con nosotros”, argumentó Florencia Moreno en Pateandolimites.com, medio audiovisual de los deportes paralímpicos, adaptados e inclusivos de Argentina.

Los tenistas pertenecientes a la Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA) representaron a la Argentina en los últimos Juegos Paralímpicos celebrados en Tokio durante el mes de agosto y septiembre de 2021. Para Ezequiel Casco fueron sus segundos juegos, y los terceros consecutivos para Agustín Ledesma y Gustavo Fernández, mientras que Florencia Moreno se convirtió en la primera tenista de nuestro país en debutar en unos Juegos Paralímpicos.

“Nada se compara con representar a la Argentina, desfilar con el equipo , con toda la delegación, entrar en esos estadios, jugar en esos estadios, que son una locura; en mi caso los veía por la tele, entonces la verdad es que fue único más allá del resultado”, opinó Florencia.

Por su parte, Ezequiel Casco expresó: “Me tocó pasar primera ronda, perder segunda, lo que faltaba por ahí que es clave en un juego paralímpico es la cantidad de gente, cruzarse gente en distintos lugares, previo por ahí a la competencia, previo a los entrenamientos... Es lo que en estosJjuegos faltó, pero bueno, no le quitó brillo, digamos”.

Agustín Ledesma y Gustavo Fernández, la dupla argentina que consiguió el diploma paralímpico

“En mi caso tuve la posibilidad de compartir dobles con Gustavo Fernández), la verdad que es un jugador increíble y logramos el diploma paralímpico en dobles, en sigles no me puedo quitar la vena de superar la primera ronda, ya es mi tercer juego paralímpico consecutivo, pero bueno, solo queda obviamente seguir trabajando mucho y seguir esforzándose para ese objetivo en París 2024, que es obviamente el siguiente sueño”, subrayó Agustín.

Gustavo Fernández fue campeón del Torneo de Roland Garros en 2016 y 2019, además del Abierto de Australia en 2017 y 2019​ y del Campeonato de Wimbledon en 2019

EL “NO” A LOS PREMIOS OLIMPIA

“Simplemente dijimos que no estábamos de acuerdo y que no íbamos a ir, es nuestra opinión, es lo que sentimos como deportistas, y bueno, estuvo bueno que todos estemos de acuerdo, significa que todos tiramos para el mismo lado y que vamos hacia ese camino, y ojalá que el día de mañana cambien y que haya una sola terna que sea de tenis y ojalá que aparezca uno de nosotros, algún jugador del tenis adaptado, pero que la terna sea una sola”, puntualizó Florencia Moreno a “Pateando Límites”.

Ezequiel Casco, quien anhela que la práctica del tenis en silla de ruedas se federalice para que muchos niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de practicarlo, manifestó que , “lo lindo por ahí de todo este grupo, que se armó relativamente nuevo, que fuimos creciendo juntos, creo que es mantener una misma idea, y mantenerla hasta que realmente haya un cambio, una mejoría, una evolución. Creo que es parte de lo mismo, todo esto creo que es parte de un proceso que poco a poco, como se dio, quizás en otra terna se va avanzando. Es parte de la evolución, por ahí cuestan mucho los cambios; a todos y en cualquier disciplina y en cualquier ámbito, pero bueno, creo que vamos por buen camino”.

RENUNCIAS ANTERIORES

En el 2006, Los Murciélagos, luego de obtener el campeonato mundial en nuestro país renunciaron a la mención especial que los premios Olimpia querían entregarles. Los jugadores de la selección argentina de fútbol para ciegos en ese momento expresaron públicamente a través de su DT Gonzalo Vilarino, sentirse discriminados, ya que consideraron que deberían haber sido ternados como cualquier otro deportista.

En el 2019, El tenista Gustavo Fernández se coronó campeón por triplicado, quedándose con los Grand Slam de Australia, Roland Garros y Wimbledon. Gustavo, en dicho año, anunció públicamente por medio de una carta, su renuncia a los Premios Olimpia por no haber sido incluido en la terna junto a los tenista convencionales.

“Yo considero que con todo esto que sucedió de los premios Olimpia que se anunciaron por primera vez las ternas paralímpicas, si bien hubo un avance, no es el pensamiento o el sueño final que tenemos como deportistas, que justamente es ese, que se nos recalque por ahí el esfuerzo y el sacrificio que hacemos como deportistas, más allá del deporte que hagamos con la adaptación que tengamos que tener en cada uno de nuestros deportes. Y ya haya sido por coincidencia o no, el hecho de que el karate haya estado ternado con el karate convencional, en algún punto marca la pauta de que no es algo ilógico lo que pensamos, ni muy lejano por ahí, y que creo que con mucho trabajo en conjunto con toda la sociedad, ya sea deportistas, periodistas, todo lo que abarca el ambiente del deporte, se puede lograr”, enfatizó Agustín.

Por su parte, Florencia Moreno, profundizó su mirada: “Nosotros como deportistas queremos más, queremos estar a la altura del deporte convencional, porque eso nos ayudaría a tener una mejor carrera profesional, a que quizás algunas cosas no nos cuesten más, y poder llegar a nuestros objetivos. Pero bueno, por un lado estoy contenta, porque va avanzando, y se nota en un montón de aspectos. Va a tomar su tiempo y quizás hoy muchas personas piensen que estamos equivocados, pero creo que al fin y al cabo va a suceder y me pone muy contenta que todo el equipo piense de la misma manera y ayude a que esto vaya a cambiar”.

