Benedetto llegó a Argentina: contó cómo se gestó su regreso a Boca y el llamado a Román

Boca suma goles con el regreso de Darío Benedetto (AFP)

Boca Juniors quiere ir por todo esta temporada y dio uno de los grandes golpes del mercado de pases al conseguir el ansiado regreso de Darío Benedetto. El delantero, tras un breve paso por Olympique Marsella de Francia y Elche de España, fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza por un buen número de hinchas y contó el detrás de escena de cómo se gestó su vuelta al club de La Ribera.

“Siempre me supera Boca. Estoy contento por este momento. Ahora a hacer la revisión médica y luego firmar el contrato. Estoy contento de volver al club”, fueron las primeras palabras que esbozó un desbordado Pipa. Apenas cruzó la puerta de arribos internacionales, varios simpatizantes se abalanzaron para pedirle una fotografía o un autógrafo.

Durante su contacto con los medios, el ex Defensa y Justicia y América de México explicó cómo una charla con Juan Román Riquelme le hizo picar el deseo de volver al club de sus amores. “Siempre se extrañó el club, desde que me fui. Estaba extrañando mucho y recibí un llamado de Román en junio del año pasado. Le dije que no era el momento, que quería probar la liga española, ya que tenía la chance del Elche”. Sin embargo, un semestre después todo cambió: “No tuve los minutos que tenía y luego llamé a Román, diciéndole que tenía ganas de volver. Estoy contento de volver”.

El desembarco de Benedetto ilusiona tanto al consejo de fútbol como a los hinchas, ya que es el delantero con mejor promedio de gol en la institución desde el retiro de Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de la institución. En total disputó 71 encuentros, en los que marcó 40 goles y brindó 14 asistencias. Además conquistó tres títulos: dos campeonatos locales y una Supercopa Argentina.

“Yo soy jugador de fútbol. Tenía una oportunidad a los 29 años, que son pocas las oportunidades de ese tipo que se presentan a esa edad. Pero ahora estoy contento de volver”, contestó el punta al ser consultado sobre su salida de la institución tras lo acontecido en la final en Madrid contra River Plate.

Aunque tuvo un prometedor inicio en el fútbol francés, con el correr del tiempo comenzó a tener cada vez menos minutos y apostó por recalar en Elche, donde tampoco consiguió la regularidad que anhelaba. En el cuadro galo jugó 71 partidos, con 17 tantos y 5 asistencias. En España, en cambio, sólo estuvo 16 compromisos, en los que marcó 2 goles y dio 1 pase.

“Estoy bien física y mentalmente. Tengo 31 años. Siempre dije que si volvía era si estaba bien físicamente, para poder competir. Vengo a competir y poner lo mejor. Tenemos el mismo objetivo que tienen los hinchas y el consejo. Después puede pasar cualquier cosa, pero es el objetivo que tenemos”, recalcó Benedetto, dejando en claro que la Copa Libertadores será la gran obsesión del equipo de Sebastián Battaglia.

Pipa, que manifestó que durante su travesía por el Viejo Continente le sumó “experiencia” y “velocidad” a su juego, fue consultado sobre si se animaría a utilizar la 10 de Boca, mítica camiseta que quedó vacante desde la salida de Carlos Tevez. “La 10 de Boca es muy grande, no me la pondría nunca”, soltó sin rodeos.

Vale destacar que el Xeneize promete realizar un importante mercado de pases. Además de Benedetto, el club mantiene charlas avanzadas para concretar el desembarco del marcador central Nicolás Figal. También se encuentran en tratativas con Pol Fernández y el paraguayo Ángel Romero.

