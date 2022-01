Regresos importantes y otra sorpresiva ausencia: Battaglia confirmó los concentrados de Boca para el amistoso ante la U de Chile

Boca Juniors se prepara para el segundo amistoso por el Torneo de Verano ante la Universidad de Chile. Luego del triunfo frente a Colo Colo, el Xeneize enfrentará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata al otro conjunto chileno, con la clara posibilidad de clasificarse a la final del certamen preparatorio de pretemporada. Sebastián Battaglia confirmó la nómina de 23 concentrados con regresos importantes y una ausencia que vuelve a sorprender. Marcos Rojo y Agustín Almendra, son dos de los futbolistas que el DT recupera, al igual que Carlos Zambrano, mientras que Cristian Pavón vuelve a quedar al margen y con serias posibilidades de emigrar.

Agustin Almendra vuelve a los convocados tras el "reto" de Battaglia (REUTERS/Juan Mabromata)

El ex zaguero de Estudiantes y de la selección argentina acarreaba una molestia muscular. Por su parte, el mediocampista de 21 años fue apartado por una decisión futbolística que el propio Battaglia confirmó. “No hay ningún problema. Es un chico que tiene un gran futuro y tenemos una gran confianza despositada en él. Es una manera de acompañarlo y ayudarlo, que sepa que tiene que crecer y hacer las cosas bien entrenando y cuando le toque jugar. Es una manera también de enseñarle y educarlo desde todos lados. Tenemos mucha confianza en él, no hay ningun problema. Se entrenó bien, lleva de igual manera la pretemporada y sé la clase de jugador que es, por eso lo quiero ayudar”, contó en la rueda de prensa posterior al triunfo ante Colo Colo.

Ante la consulta si la discusión se originó porque Almendra no quiere jugar en el sector derecho de la mitad de la cancha, el entrenador aclaró: “No fue ninguna discusión, para nada. Son intercambios de opiniones. Un jugador puede tener preferencias por ahí por una posición, pero nosotros tratamos de ayudarlo. Mi etapa de jugador en todas las inferiores la hice de volante central y en Primera terminé jugando más de 8 que de 5. Me pude adaptar y cada jugador tiene su pensamiento. Repito, no fue una discusión y queremos que Agustín crezca y ayudarlo. Sabemos el jugador que es”.

Cristian Pavón, con un pie y medio afuera de Boca Juniors (@kichanpavon)

Pavón, en tanto, sigue sin acordar la renovación de su contrato y a mitad de año podría quedarse con el pase en su poder. Por ello, Kichán tiene un pie y medio fuera de Boca Juniors, ya que desde el Consejo de Fútbol aguardan por ofertas para transferirlo en el actual mercado de pases. Atlético Mineiro es el que pica en punta, mientras que el Cruz Azul corre más atrás.

Por último, los otros ausentes que continúan con las recuperaciones de sus lesiones son: Jorman Campuzano (esguince en su rodilla derecha), Marcelo Weigandt (luxación del hombro) y Norberto Briasco (esguince de tobillo).

Los concentrados de Boca para enfrentar a la U de Chile:

Agustín Rossi, Javier García, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Gastón Ávila, carlos Zambrano, Luis Advíncula, Frank Fabra, Eros Mancuso, Agustín Sandez, Alan Varela, Enzo Fernández, Esteban Rolón, Diego González, Agustín Almendra, Cristian Medina, Juan Ramírez, Aaron Molinas, Eduardo Salvio, Sebastián Villa, Ezequiel Zeballos, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

